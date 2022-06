Le président Nguyên Xuân Phuc (centre) lors de l'événement à Hanoi, le 7 juin. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a assisté mardi 7 juin à Hanoi à la cérémonie de remise des prix et au vernissage de l’exposition des photos primées lors du 11e Concours international de photos d’art du Vietnam (VN-21).



Le chef de l’Etat a remis des cadeaux à l’Association des artistes photographes du Vietnam (VAPA), au jury et aux photographes primés, exhortant les lauréats à redoubler d’efforts et à remporter de nombreux prix prestigieux sur les scènes internationales, à contribuer à porter la photographie vietnamienne à un plus haut niveau.



Organisé par la VAPA, avec le parrainage de la Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP), de la Photographic Society of America et de l’Image Sans Frontière (ISF), ce concours était ouvert à tous les photographes du monde entier avec quatre catégories. 96 prix ont été remis aux meilleures œuvres.

Le président Nguyên Xuân Phuc. Photo: VNA



Lors de cet événement, la VAPA a aussi lancé le 12e Concours international de photos d’art du Vietnam 2023 (VN-23). Le comité d’organisation recevra les œuvres photographiques du 15 juin 2022 au 15 janvier 2023, à l’adresse www.contestvn.com. Les auteurs sont responsables du droit d’auteur de leur travail.

La cérémonie de remise des prix et le vernissage de l’exposition des photos primées devraient avoir lieu à Hanoi en mars 2023. –VNA