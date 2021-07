Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a exprimé dans une lettre écrite à l’occasion du 74e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947 - 27 juillet 2021) sa gratitude aux aux invalides et malades de guerre, aux proches des des martyrs et aux contributeurs de la révolution.

Le président Nguyên Xuân Phuc. Photo : VNA

Je tiens à adresser solennellement mes demandes empressées de renseignements, mes sentiments profonds et reconnaissants aux vénérables révolutionnaires, aux héros du travail, aux invalides et malades de guerre, aux proches des martyrs et aux contributeurs de la révolution, a-t-il écrit.En ces jours historiques, nous nous inclinons avec émotion et fierté de toute la nation, respect et infinie gratitude, à la mémoire du grand Président Hô Chi Minh, des grands prédécesseurs, des martyrs, a-t-il poursuivi.De son vivant, le Président Hô Chi Minh a manifesté une affection particulière et a toujours rappelé à l’ensemble du Parti et au peuple de notre peuple de garder toujours en mémoire des grands mérites des invalides de guerre et des martyrs, a-t-il rappelé.Réalisant le souhait du Président Hô Chi Minh, au cours des 74 dernières années, le Parti et l’État ont toujours veillé à diriger et à gérer la bonne mise en œuvre du travail à l’égard des invalides de guerre, des martyrs et des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, a-t-il affirmé.Le chef de l’Etat a dans le même temps rendu hommage à l’autonomie, à la résilience et au dépassement de soi de nombreux invalides et malades de guerre, proches des martyrs et familles des personnes qui se sont distinguées au service de la nation.Il a également salué l’engagement du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, de nombreux ministères, secteurs, localités, organes, groupements et particuliers dans la mise en œuvre des politiques du Parti et de l’Etat sur les invalides et malades de guerre.Evoquant un contexte encore très marqué par le coronavirus, le président Nguyên Xuân Phuc a exhorté les invalides et malades de guerre, les familles des martyrs et des personnes méritantes à conjuguer leurs efforts avec le Parti, le peuple et l’armée pour vaincre l’épidémie et à rester des exemples brillants à suivre pour les jeunes générations.Il a appelé les Comités du Parti, administrations, ministères, secteurs, organes et habitants à participer activement au mouvement "Toute la population s’occupe des familles des invalides de guerre, des martyrs et des contributeurs de la révolution".Le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens sont à jamais reconnaissants aux héros, aux martyrs, aux invalides de guerre et aux personnes ayant rendu des services méritoires à la nation qui ont sacrifié leur vie pour la cause de la libération nationale, de l’édification et de la défense de la Patrie, a-t-il conclu. – VNA