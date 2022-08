Rencontre entre le président du district de Bonghwa, Park Huyn-guk et l’ambassadeur du Vietnam en République de Corée , Vu Tung. Photo: VNA

Séoul (VNA) – Le premier village vietnamien sera construit dans le district de Bonghwa, province de Gyoengbuk, en République de Corée.

Lors de leur récente rencontre, le chef du district de Bonghwa, Park Huyn-guk a présenté à l’ambassadeur vietnamien Vu Tung le plan de construction et lui a demandé de soutenir la construction du village en l’honneur du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam – République de Corée.

Le village sera implanté sur une superficie de 38.350m2 et comprendra des établissements de formation et d’hébergement et une salle de concert.

Une fois ouvrant ses portes, le village devrait attirer 100.000 visiteurs et générer des recettes touristiques de 3,7 milliards de wons chaque année. Il créerait d’emplois pour près de 500 travailleurs locaux, a déclaré Park Huyn-guk.

Une maison de la famille des Ly à Bonghwa, en République de Corée. Photo: VTV

Ly Long Tuong, dont le nom sud-coréen est Lee Yong-sang, s'enfuit du Vietnam il y a 800 ans lorsque la dynastie des Ly a été renversée et devint un général célèbre qui a aidé la République de Corée à vaincre les envahisseurs mongols. Actuellement, le district de Bonghwa abrite encore une maison qui lui est dédié.

En 1994, son descendant Ly Xuong Can (ou Lee Kun Cheng) était retourné au Vietnam et a visité le village natal de ses ancêtres dans la commune de Dinh Bang, chef-lieu de Tu Son, province septentrionale de Bac Ninh. Six ans plus tard, Ly Xuong Can et sa famille ont reçu la nationalité vietnamienne. Il a été également nommé ambassadeur du tourisme du Vietnam en République de Corée pour le mandat 2017-2020. -VNA