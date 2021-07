Un bébé Thai dans le berceau en bambou tressé par son grand-père maternel. Photo : VOV

Hanoï (VNA) - Chez les Thai, le premier mois d’une vie est une période très importante durant laquelle la famille du nouveau-né doit observer un certain nombre de règles. Les Thai croient en effet que le respect de ces règles, transmises de génération en génération, permettra à l’enfant de grandir sous les meilleurs auspices.



Selon la tradition, après la naissance, la mère et le bébé doivent dormir à côté du foyer de leur maison sur pilotis pendant 5 à 10 jours avant de passer à leur chambre à coucher. Les Thai croient que le feu protège la santé de la mère et du bébé, et pas seulement en hiver. Quand le bébé a un mois, sa famille fera appel à un chaman pour conduire une cérémonie marquant l’accomplissement du premier mois de sa vie, nous indique Tong Van Hia, 80 ans, grand connaisseur de la culture Thai à Son La.



«Cette cérémonie est destinée à réconforter l’âme de la mère et de l’enfant, à souhaiter santé à la première, bon appétit et croissance rapide au second», explique-t-il. «La famille doit confectionner un porte-bébé, un berceau et un petit panier. Sans cette cérémonie et les rites qu’elle implique, le bébé risque de ne pas être en bonne santé et de rencontrer de mauvaises surprises».



La fabrication des trois objets indiqués par Tong Van Hia est confiée à trois personnes précises. La grand-mère maternelle s’occupe du porte-bébé, le grand-père maternel du berceau en bambou et le grand-père paternel, du panier, en bambou aussi. Le porte-bébé est en tissu de brocatelle indigo, brodé de motifs sophistiqués. Le berceau et le panier doivent être tressés. Si le berceau doit répondre seulement à des critères de largeur, de solidité et d’aération, le panier nécessite un travail plus minutieux. Il s’agit d’un petit panier de 10 à 15 centimètres de long, muni d’un fil ou d’un bâtonnet pour être accroché à une poutre, à l’intérieur de la maison. Censé abriter l’âme du bébé, ce panier doit en effet être conservé en hauteur. Pour une fille, le panier sera accroché au-dessus de la chambre à coucher. Pour un garçon, il sera attaché à un arc, à un sac en tissu et à un éventail, tout en modèle réduit, et accroché entre la chambre à coucher et la salle de l’autel des ancêtres. Qui a le sens de l’observation saura donc deviner combien de membres, masculins et féminins, a une famille, juste en observant le toit à l’intérieur, de gauche à droite.



Mais la cérémonie marquant le premier mois du bébé nécessite encore un plateau d’offrandes, dont le contenu nous est ici dévoilé par Tong Thi Vinh, une femme chaman de Son La.

«Le plateau comprend des vêtements du père, de la mère et du bébé, des oeufs de poule, des poissons, de la viande de porc, des noix d’arec et des feuilles de bétel. Le porte-bébé, le berceau et le panier doivent également être présentés comme offrandes et la cérémonie est conduite dans la chambre à coucher de la mère et du bébé», précise-t-elle.

Les prières tues, la mère porte le bébé sur son dos. Le berceau sera accroché à une poutre par deux cordes solides, le bébé sera mis dedans et une personne balancera le berceau. Le maître de céans accrochera son panier au toit. Le panier d’un Thai restera au toit tant qu’il sera encore en vie.

La cérémonie se termine par un festin auquel sont conviés des proches et des voisins. - VOV/VNA