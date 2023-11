Le Premier ministre Pham Minh Chinh contemple le modèle d'un produit de la la société Turkish Aerospace Industries . Photo: VNA

Ankara (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Turquie, le 30 novembre, à Ankara, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite à la société Turkish Aerospace Industries (TAI) afin de partager des expériences et rechercher des solutions visant à promouvoir la coopération dans l'industrie de défense entre les deux pays.



TAI est une entreprise publique turque spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication, l'intégration et la modernisation de systèmes aérospatiaux et de services de support.



Lors de sa visite, Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties étudient les possibilités de coopération en fonction des besoins et des capacités de chaque pays, notamment dans l'industrie de défense.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse visitent le Musée des civilisations anatoliennes à Ankara. Photo: VNA

Dans l'après-midi du 30 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le Musée des civilisations anatoliennes à Ankara.



A cette occasion, il a exprimé sa gratitude envers le gouvernement, le peuple turcs, ainsi que les dirigeants et le personnel du Musée pour leurs contributions à la préservation du patrimoine inestimable, non seulement pour le peuple turc, mais aussi pour l'humanité.



Cette activité a marqué la fin de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Turquie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse à l'aéroport international Esenboga, à Ankara. Photo : VNA

Ensuite, le chef du gouvernement vietnamien, son épouse et la délégation les accompagnant ont quitté Ankara pour se rendre à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU), où Pham Minh Chinh participera au Sommet mondial pour l'action climatique dans le cadre de la 28e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28), à l'invitation du gouvernement des Émirats arabes unis. -VNA