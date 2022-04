Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec les dirigeants de Ninh Thuan. Photo: VNA



Ninh Thuan (VNA) – Durant son séjour à Ninh Thuan, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 17 avril une séance de travail avec les autorités de cette province du Centre.



Selon un rapport des dirigeants locaux, en 2021, malgré les impacts du COVID-19, Ninh Thuan a connu une croissance de 9% et des recettes budgétaires de 4.338 milliards de dongs, soit 139% des prévisions attribuées par le ministère des Finances. Le taux de ménages pauvres a été ramené à 4,57%. L’édification du Parti et du système politique a continué d’être accélérée.



Au premier trimestre 2022, Ninh Thuan a enregistré une croissance de 4,18%. La production industrielle a progressé de 5,3% par rapport à la même période de l’année dernière.



Quant à la Résolution n° 115/NQ-CP du 31 août 2018 sur certains mécanismes et politiques spécifiques pour soutenir la province de Ninh Thuan dans le développement socio-économique, la stabilisation de la production et l’amélioration des conditions de vie de la population au cours de la période 2018-2023, elle est mise en oeuvre de façon efficace, notamment pour faire de Ninh Thuan un centre d’énergies renouvelables du pays.



Soulignant les avantages de Ninh Thuan en matière de position géographique, de tourisme, d’agriculture et d’énergies renouvelables, le Premier ministre a déclaré apprécier les réalisations de la province malgré les difficultés en 2021 et au cours du premier trimestre 2022. Il a toutefois indiqué des faiblesses de la localité liées au développement des infrastructures stratégiques, à l’élaboration de politiques favorables au développement rapide et durable, à la mobilisation de ressources privées...



Le chef du gouvernement a demandé à Ninh Thuan de mieux exploiter ses atouts et avantages et d’améliorer la performance de ses organes administratifs. Il lui a suggéré de se concentrer sur le développement des énergies renouvelables, du tourisme haut de gamme, de l'agriculture de haute technologie, de l'économie urbaine. Il lui a également ordonné de développer une économie maritime plus intégrale, de chercher à mettre fin aux violations concernant la pêche, de préserver et promouvoir les valeurs culturelles des groupes ethniques...



Pham Minh Chinh a en outre insisté sur la nécessité de moderniser les infrastructures de transport, d’irrigation et de technologies de l’information, d’accélérer la réforme administrative et l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement, de promouvoir la transition numérique...



Le Premier ministre a enfin demandé à Ninh Thuan de travailler avec les organes compétents pour traiter ses propositions présentées lors de cette séance de travail. -VNA