e Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha. Photo: AFP/VNA

Jakarta, 12 juillet (VNA) - Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a annoncé le 11 juillet sa retraite de la politique, neuf ans après avoir pris le pouvoir en tant que chef de l'armée lors d'un coup d'État militaire.Cependant, il restera le Premier ministre par intérim jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement.Dans une annonce publiée par le Le parti Nation thaïlandaise unie (UTN), il a déclaré qu'il quitterait la politique et démissionnerait en tant que membre de l'UTN.Le général Prayut Chan-o-cha, 69 ans, a déclaré qu'il avait remporté de nombreux succès au cours des neuf années et qu'en tant que Premier ministre, il avait travaillé dur pour protéger la nation, la religion et la monarchie au profit du peuple thaïlandais.Il a ajouté qu'il a essayé de renforcer le pays dans tous les domaines pour la stabilité et la paix et de surmonter de nombreux obstacles au niveau national et international.Le 10 juillet, le chef de l'UTN, Pirapan Salirathavibhaga, a déclaré que ce parti ne désignerait pas le Premier ministre sortant Prayut Chan-o-cha comme candidat du Premier ministre aux élections prévues le 13 juillet.Au cours des neuf années qui ont suivi le coup d'État de 2014, Prayut Chan-o-cha a survécu à de multiples défis tels que des procès, des votes de confiance et des manifestations de rue. Il a également aidé la Thaïlande à naviguer dans la pandémie de COVID-19 et a lancé de nombreux projets de développement, en particulier le modèle économique Bio-Circulaire-Vert (BCG).- VNA