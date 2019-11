Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse à l'aéroport militaire à Séoul. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, est retourné jeudi soir à Hanoï, terminant avec succès son séjour en République de Corée pour participer au Sommet commémoratif ASEAN – République de Corée et effectuer une visite officielle dans ce pays, sur invitation du président sud-coréen Moon Jae-in.

Pendant son séjour, Nguyen Xuan Phuc a assisté au Sommet commémoratif du 30e anniversaire de l'établissement des relations de dialogue ASEAN-République de Corée. Il a avancé certaines orientations pour la coopération entre les deux parties dans les 30 prochaines années, dont la connectivité et le développement des infrastructures de ports maritimes situés le long de la ligne de navigation stratégique reliant l'océan Indien au Pacifique.

Il a demandé à la République de Corée d'accélérer le décaissement du Fonds mondial pour l'infrastructure afin de favoriser les projets d'infrastructures de l'ASEAN.

Le chef du gouvernement a assisté au Sommet des startup ASEAN-République de Corée et au Sommet des PDG ASEAN-République de Corée à Busan.

Lors du premier Sommet Mékong - République de Corée, le chef du gouvernement vietnamien a souligné que la coopération Mékong - République de Corée devrait se concentrer sur trois objectifs principaux : consolidation de l’environnement pacifique de la région; développement économique axé sur les habitants, l'innovation et la créativité étant force motrice; croissance économique, protection de l'environnement et préservation des ressources naturelles.

Nguyen Xuan Phuc s'est entretenu avec le président sud-coréen Moon Jae-in. Après leur entretien, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le président sud-coréen Moon Jae-in ont assisté à la signature de documents de coopération entre les deux pays dans les domaines maritime, de la formation de marins, du commerce, de l’investissement et des banques.

En outre, il a eu des rencontres avec des représentants de grands groupes économiques sud-coréens et assisté à un Forum d'entreprises Vietnam-République de Corée.

Les nombreuses activités bilatérales et multilatérales du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc ont contribué à porter la coopération entre l'ASEAN et la République de Corée à une nouvelle hauteur pour la paix, la stabilité et le développement de la région comme du monde. -VNA