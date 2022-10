Le Premier ministre Pham Minh Chinh (au milieu). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 16 octobre, le chef du gouvernement, Pham Minh Chinh, a présidé une rencontre entre le Premier ministre et les présidents, directeurs généraux des banques commerciales.



Lors de la rencontre, les représentants des banques commerciales ont informé le Premier ministre de la situation de leurs activités. Les participants ont également discuté d’opportunités et défis pour le secteur bancaire, avancé des solutions pour maintenir la stabilité économique, maîtriser l’inflation, stimuler la croissance et assurer les grands équilibres…



Appréciant les contributions du réseau banaire aux réalisations du Vietnam au cours des trois premiers trimestres 2022, le Premier ministre a souligné le rôle important du système bancaire dans l'économie nationale et la sécurité monétaire du pays.



Fin septembre, le crédit total atteignait 11,55 millions de milliards de dongs, en hausse de 10,8% par rapport à fin 2021, a-t-il indiqué, avant de déclarer apprécier les mesures prises par les banques commerciales pour assister les particuliers et entreprises affectés par le COVID-19, soutenir la réduction de la pauvreté, etc.



Le chef du gouvernement a également pointé des lacunes, limites, difficultés et défis et a demandé au secteur bancaire de se concentrer sur les tâches et solutions principales pendant les derniers mois de l’année.

Photo: VNA





Il a ordonné à la Banque d’Etat de coordonner efficacement la politique monétaire avec la politiques budgétaire et d’autres politiques afin de maîtriser l'inflation, d’assurer la stabilité macroéconomique, de promouvoir la croissance et de garantir les grands équilibres de l'économie. Pour les banques commerciales, le Premier ministre leur a demandé de se conformer à la loi, de renforcer la gouvernance, l'administration et la capacité financière et d'assurer la sécurité opérationnelle.



Le Parti et l'État protègent, encouragent et soutiennent toujours les entreprises pour qu’elles mènent leurs activités dans le respect de la Constitution et de la loi, pour s'enrichir de manière légitime, transparente et efficace. L'État protège toujours les droits et intérêts légitimes du peuple, a-t-il souligné.



Le Premier ministre a demandé aux ministères et organes concernés de se coordonner étroitement avec la Banque d'État pour résoudre les problèmes, en particulier les propositions et recommandations des banques commerciales afin que le secteur bancaire puisse prospérer.-VNA