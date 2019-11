Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse (Photo: VNA)



Hanoi, 1er novembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, son épouse et une délégation de haut rang ont quitté Hanoi le 1er novembre pour la Thaïlande afin d'assister au 35e sommet de l'ASEAN et aux réunions connexes, prévus du 2 au 4 novembre à Bangkok.



Le voyage est fait à l'invitation du Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-o-Cha.



La participation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc au 35ème Sommet de l'ASEAN et aux réunions connexes a pour objectif de contribuer au resserrement et à la consolidation de la solidarité au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), en promouvant le rôle central du groupe, en développant et en approfondissant ses relations avec les partenaires régionaux et en créant un environnement favorable au développement durable dans chaque pays et dans toute la région.



Le voyage doit également promouvoir l’image du Vietnam, qui a continuellement mis en œuvre des réformes et joué un rôle actif dans la coopération régionale, protégeant ainsi efficacement les intérêts du pays.



Il est à noter que la Thaïlande remettra la présidence de l'ASEAN au Vietnam lors de la cérémonie de clôture du sommet.



En août 2018, le Vietnam a assumé le rôle de coordinateur des relations entre l'ASEAN et le Japon. En juin 2019, le pays a organisé avec succès le Forum ASEAN-Japon et la Journée ASEAN-Japon à Hanoi.



Le Vietnam consulte d’autres pays membres et partenaires de l’ASEAN pour définir des thèmes, des priorités et des initiatives pour l’ASEAN en 2020 lorsqu’il assumera la présidence.



En conséquence, la priorité sera donnée à la promotion de la connectivité intra-bloc et de la capacité d’adaptation de l’ASEAN aux incertitudes mondiales.



Fondée en 1967, l'ASEAN regroupe 10 pays membres, à savoir le Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. -VNA