Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la décision d’Intel d’étendre ses investissements au Vietnam en recevant son PDG Patrick Gelsinger, vendredi 27 mai à Hanoi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le PDG d’Intel Patrick Gelsinger, à Hanoi, le 27 mai. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a hautement apprécié l’engagement de la société américaine dans la construction d’une économie et d’une société numériques au Vietnam, qui correspond aux priorités de développement du Vietnam ainsi qu’aux relations entre les deux pays.

Il a demandé à Intel de continuer à investir au Vietnam en profondeur et en ampleur, notant que le gouvernement donne la priorité aux investissements appliquant des technologies de pointe et propres et contribuant au développement d’une infrastructure économique numérique et de ressources humaines de haute qualité.

Le dirigeant vietnamien a également appelé Intel à aider le pays à créer un écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat, à améliorer la productivité du travail et à diversifier les chaînes d’approvisionnement, ajoutant que le gouvernement vietnamien est prêt à aider les entreprises, y compris les entreprises d’IDE, à opérer de manière fructueuse.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa conviction qu’avec la base et la détermination existantes, l’investissement d’Intel au Vietnam atteindra un nouveau niveau et générera plus d’efficacité.

Pour sa part, Patrick Gelsinger a déclaré qu’Intel investit au Vietnam depuis 15 ans.

En accord avec les opinions du Premier ministre, a-t-il noté, lors de son opération au Vietnam, sa société s’est rendu compte que le pays dispose d’une main-d’œuvre industrieuse et créative, et qu’elle a reçu un fort soutien du gouvernement.

Par conséquent, Intel a décidé d’augmenter ses investissements à plusieurs reprises, a-t-il déclaré, constatant que le Vietnam est une destination attractive pour les investisseurs grâce à son économie dynamique, à son potentiel élevé et à ses nombreuses possibilités de coopération dans les domaines forts d’Intel, tels que la fabrication, la recherche et développement.

Remerciant le gouvernement vietnamien d’avoir aidé son entreprise à se développer, le PDG a exprimé son espoir qu’il poursuive des politiques favorables à Intel et aux autres entreprises de haute technologie. – VNA