Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et l'équipe de football masculin. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - «Vous glorifiez le pays», a salué le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors d'une rencontre mercredi soir 11 décembre avec les sélections masculine et féminine de football, de retour au pays après leur victoire aux 30es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 30) aux Philippines.

Nguyen Xuan Phuc a souligné les exploits des footballeuses qui ont été couronnées six fois aux SEA Games, de l’équipe de football masculin ainsi que des sportifs de la délégation nationale pour leurs 98 médailles d'or et près de 200 d'argent et de bronze, ainsi que la 2e place du Vietnam au classement des médailles par nations.

Il a déclaré que c'était une grande fierté et que les sportifs seraient honorés de distinctions de l'Etat. Il a souligné que la victoire de l’équipe de football masculin des moins de 22 ans avait marqué un jalon historique pour le sport roi du pays.

Après avoir souligné les grands efforts des sportifs, le chef du gouvernement a salué le talent des entraîneurs Mai Duc Chung et Park Hang-seo, qui avaient bien étudié les équipes rivales à chaque match, et appliqué des tactiques efficaces.

Le Premier ministre a exprimé l'espoir que le football vietnamien progresserait davantage dans les temps à venir, notamment lors du Championnat d’Asie de football des moins de 23 ans prévu en Thaïlande en 2020, et du prochain tour de qualification pour la Coupe du monde 2022.

A cette occasion, les entraîneurs Duc Chung et Park Hang-seo ont remercié le Premier ministre, le gouvernement, les organes et organisations, les supporters pour leurs soutiens apportés à leurs joueuses et joueurs. -VNA