San Francisco (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite le 17 mai (heure locale) à San Francisco aux leaders mondiaux de technologie comme Intel, Apple et Google, dans le cadre de sa participation au Sommet spécial ASEAN-États-Unis et de sa visite de travail aux États-Unis et à l'ONU.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend visite au groupe Intel. Photo: VNA

En visitant le groupe Intel, le Premier ministre Pham Minh Chinh l’a remercié pour avoir choisi le Vietnam pour ses investissements, tout en souhaitant le voir continuer à augmenter ses investissements au Vietnam.

Il a souhaité voir ce groupe américain accompagner le Vietnam dans l'innovation technologique, la transformation numérique et la diversification de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Il a déclaré que le Vietnam continuerait de créer des conditions favorables dans tous les aspects, notamment en termes de procédures administratives, pour les entreprises, y compris Intel, leur permettant d’investir plus efficacement au Vietnam.

Le Premier ministre visite le groupe Apple. Photo: VNA



Le chef du gouvernement est également venu visiter le groupe Apple. Il lui a proposé d’attacher l’importance à ses activités commerciales au Vietnam pour apporter les produits Apple à différents segments de clients, et faire du Vietnam l'un des marchés typiques d'Apple dans la région d’Asie.

Le Premier ministre au siège du groupe Google. Photo: VNA



A Google, le Premier ministre a hautement apprécié les activités de coopération du groupe avec la partie vietnamienne ces dernières années et s'est félicité de nouveaux plans de coopération de Google au Vietnam, dans le contexte où le pays menait une transformation numérique globale, - un domaine de pointe dans l'industrialisation et la modernisation du Vietnam.

Il a proposé à Google de continuer à soutenir le Vietnam dans ce domaine, de promouvoir des programmes de soutien à la transformation numérique pour les entreprises vietnamiennes, contribuant ainsi au processus d'édification du gouvernement numérique, de l'économie numérique et de la société numérique.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré à San Francisco des représentants de la communauté des Vietnamiens résidant à l'étranger (Viêt kiêu).

Les participants se sont réjouis des réalisations du développement socio-économique du pays ces dernières années, en particulier dans la prévention et le contrôle efficaces de l'épidémie de Covid-19, la reprise et le développement socio-économique, l'intégration internationale approfondie du pays.

Exprimant leur confiance en fort développement et en avenir du pays, ils ont formulé de nombreuses recommandations aux dirigeants du Parti, de l'État, des ministères et des secteurs, notamment pour régler des problèmes liés aux procédures d'investissement et faciliter leurs investissements dans le pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre à San Francisco des représentants de la communauté des Vietnamiens résidant à l'étranger. Photo: VNA



Au nom des dirigeants du Parti, de l’Etat, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que la communauté des Vietnamiens résidant à l'étranger était une partie inséparable de la nation vietnamienne et qu’elle constituait une ressource importante contribuant à l’œuvre d’édification, de développement et de défense nationale.

Il a hautement apprécié les contributions des Vietnamiens d'outre-mer et de ceux aux États-Unis aux réalisations communes du pays et aux relations entre les deux pays.

Il les a informés des résultats obtenus par le pays après 35 ans de Renouveau, de la politique étrangère du pays et des relations bilatérales entre le Vietnam et les États-Unis, de la conclusion du Comité central du Parti sur le travail lié aux Vietnamiens à l'étranger dans la nouvelle situation.

Il a affirmé que cette visite de la délégation vietnamienne visait à continuer de consolider et de développer les relations entre les deux parties de manière de plus en plus substantielle et efficace, au profit des deux peuples, contribuant à la paix et à la stabilité, à la coopération, au développement et à la prospérité dans la région et dans le monde, ajoutant que les relations entre les États-Unis et l'ASEAN se sont également bien développées alors que les parties venaient de s'engager à les porter à un partenariat stratégique intégral.

Il s'agit de la dernière activité du Premier ministre aux États-Unis. Dans la soirée du même jour, le Premier ministre a quitté San Francisco, pour retourner à Hanoï, terminant avec succès sa participation au Sommet spécial ASEAN-États-Unis et de sa visite de travail aux États-Unis et à l'ONU. -VNA