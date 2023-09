Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le secrétaire du Comité du PCC du Guangxi, Liu Ning. Photo: VNA



Nanning (VNA) - Dans le cadre de sa participation à la 20e Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et au 20e Sommet d’affaires et d’investissement Chine-ASEAN (CABIS) à Nanning, province chinoise du Guangxi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 16 septembre Liu Ning, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), secrétaire du Comité du PCC de la Région autonome Zhuang du Guangxi, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire régionale.



Lors de la rencontre, le chef du gouvernement vietnamien a émis le souhait que le Guangxi continue de promouvoir son rôle pionnier dans la promotion des échanges et de la coopération substantielle entre les deux pays.



De son côté, Liu Ning a affirmé que le Guangxi attachait toujours une grande importance à l'amitié et à la coopération avec les localités vietnamiennes.



S’agissant de la coopération bilatérale future, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité d’améliorer les liaisons routières et ferroviaires, de promouvoir la coopération en matière économique, de commerce et d'investissement, d’ouvrir de nouveaux postes frontaliers et de moderniser les anciens, et de faciliter le dédouanement des marchandises.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA



En outre, il est important de mettre en place davantage d'activités d'échange entre les gens, de collaborer étroitement dans la gestion des postes-frontières, de bien appliquer les trois documents sur la gestion de la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine, de bien déployer les activités de coopération entre les forces compétentes des deux parties dans la prévention et la lutte contre la criminalité transfrontalière, de mener une coopération étroite dans le domaine de l’éducation et de la formation...



Liu Ning a affirmé que le Guangxi mettrait en œuvre au mieux les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays. Il s’est engagé à se coordonner avec les ministères, organes et localités du Vietnam pour approfondir la coopération selon les orientations proposées par le Premier ministre Pham Minh Chinh, notamment en favorisant les liaisons ferroviaires et routières, en renforçant la coopération portuaire et en matière de prévention et de lutte contre la criminalité transfrontalière...-VNA