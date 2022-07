Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le président du Conseil d'administration de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), Maeda Tadashi. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 22 juillet à Hanoi le président du Conseil d'administration de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), Maeda Tadashi.

Le chef du gouvernement a hautement apprécié la coopération efficace et active de la JBIC, qui a accordé de nombreux prêts, en particulier pour le développement d'importants projets d'infrastructures.

Le chef du gouvernement a demandé à la JBIC de continuer à travailler en étroite collaboration avec les agences vietnamiennes pour trouver des méthodes de coopération plus efficaces et développer davantage le partenariat stratégique approfondi entre les deux pays dans l'avenir.

Il a également demandé à la JBIC d’aider le Vietnam à instaurer une économie à croissance rapide, durable et à plus grande échelle, avec une indépendance et une autonomie croissantes associées à une intégration internationale et à réaliser ses engagements d'atteindre des émissions nettes d'ici 2050.

D’autre part, il a exhorté la JBIC à soutenir le Vietnam en matières de consultations de politiques, de sources financières, de technologies, de ressources humaines et d'expériences d'administration afin de développer une industrie de la conversion de l'énergie et des énergies renouvelables.

La JBIC est appelée en particulier à soutenir le Vietnam pour améliorer la capacité de la production d'équipements dans le domaine de l'énergie solaire et éolienne.

Il a également suggéré à la JBIC de promouvoir le programme de coopération d'Aide publique au développement de nouvelle génération ; soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de projets d'infrastructures stratégiques, en particulier les infrastructures de transport, les infrastructures de réponse au changement climatique, les infrastructures de transformation numérique ; ainsi que dans l’amélioration de la capacité médicale et de la qualité des ressources humaines, et dans la promotion de l’innovation…

De son côté, Maeda Tadashi a hautement apprécié les efforts et les résultats que le Vietnam a obtenus dans le récent contexte difficile, avec la mise en œuvre de nombreuses politiques efficaces de prévention et de contrôle de l’épidémie de Covid-19, de stabilité et de développement économiques, ainsi que les engagements et les actions du Vietnam face aux questions environnementales.

Il a affirmé que la JBIC souhaite coopérer et se tenir aux côtés du Vietnam dans de nombreux domaines.

Le président a souligné que le Vietnam était l'un des deux principaux pays partenaires du Japon au sein de l'ASEAN dans la mise en œuvre de stratégies de coopération sur l'adaptation au changement climatique pour concrétiser l'idée de créer une communauté à émission nette zéro en Asie avec des plans et des projets précis. -VNA