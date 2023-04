Le Premier ministre, Pham Minh Chinh (droite), et le ministre biélorusse des Situations d'urgence, Vadim Sinyavsky. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre, Pham Minh Chinh, a reçu le 19 avril à Hanoï le ministre biélorusse des Situations d'urgence, Vadim Sinyavsky, en visite de travail au Vietnam à l’invitation du ministre vietnamien de la Sécurité publique, To Lam.



Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance au développement de son amitié traditionnelle et de sa coopération multiforme avec la Biélorussie.



Le chef du gouvernement a proposé que les deux pays continuent à renforcer leur coopération dans l’économie, encouragent leurs entreprises à développer leurs investissements et leurs activités dans l’autre pays, promeuvent leur coopération dans la défense-sécurité, y compris la coopération en matière de prévention et de lutte contre les incendies et d'intervention d'urgence.



A cette occasion, le Premier ministre a demandé à la Biélorussie de continuer à prêter attention et à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne sur son sol.



De son côté, le ministre biélorusse des Situations d'urgence a déclaré que son pays attachait toujours de l'importance à l'amitié et à la coopération traditionnelles entre les deux pays.



Il a affirmé que le gouvernement biélorusse s'efforcerait de promouvoir davantage l'amitié et la coopération multiforme entre les deux pays, ainsi que la coopération entre le ministère biélorusse des Situations d’urgence et le ministère vietnamien de la Sécurité publique. -VNA