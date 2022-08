Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu mardi 2 août à Hanoi l’ambassadeur britannique Gareth Ward, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) avec l’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Gareth Ward. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a salué les contributions actives de l’ambassadeur à la promotion du partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni dans tous les domaines, les canaux diplomatiques et les échanges populaires.Évoquant l’Accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKFTA), il a salué un rôle de l’accord dans le renforcement des relations économiques et commerciales bilatérales, le commerce bilatéral s’élevant à près de 6,6 milliards de dollars l’an dernier, en hausse de 17,2% en glissement annuel.Le Vietnam attache toujours de l’importance à ses relations avec le Royaume-Uni, a-t-il affirmé, suggérant aux deux parties d’intensifier l’échange de délégations à tous les niveaux, en particulier de haut niveau, et d’organiser diverses activités pour marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2023.Les deux parties doivent travailler en étroite collaboration pour optimiser les engagements de l’UKFTA afin de renforcer les relations économiques, commerciales et d’investissement, a-t-il poursuivi.Le Premier ministre a également demandé à la partie britannique d’augmenter ses importations de produits agricoles vietnamiens, y compris les fruits de saison, et a appelé les entreprises britanniques à investir davantage dans des domaines tels que la croissance verte, l’entrepreneuriat, l’innovation, la diversification des chaînes d’approvisionnement, l’éducation et la formation, et la pharmacie.Affirmant la détermination et la priorité du Vietnam dans la mise en œuvre des engagements pris lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), il a déclaré que le Vietnam prendra des mesures plus fortes et plus globales, notamment dans la transition énergétique et le développement des infrastructures pour s’adapter aux changements climatiques.Il a salué la sélection par le G7 du Vietnam comme l’un des trois pays prioritaires pour établir un partenariat dans la transition énergétique, et a suggéré que le Vietnam et le Royaume-Uni continuent de renforcer leur collaboration dans ce domaine, notamment dans le financement vert, les énergies renouvelables, la formation du personnel et la production d’équipements dans service de la transition énergétique.Le chef du gouvernement a exhorté les deux parties à intensifier leur coopération dans les domaines de l’éducation-formation, de la science-technologie, de la défense nationale-sécurité et de la culture-tourisme, à promouvoir les échanges entre les peuples et à renforcer leur coordination dans les forums multilatéraux.Il a remercié le gouvernement britannique pour son don de vaccins contre le Covid-19 et de matériel médical au Vietnam, affirmant que les deux pays devraient maintenir leur coopération dans la production de vaccins et transférer les technologies de production de vaccins.Pour sa part, l’ambassadeur Gareth Ward a remercié le Vietnam d’avoir aidé le Royaume-Uni à devenir un partenaire de dialogue à part entière de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) en août 2021, ainsi que sa coopération avec le Royaume-Uni dans la lutte contre la pandémie.Le diplomate s’est engagé à continuer à promouvoir les relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni et a transmis les messages du Premier ministre et des ministres britanniques, se disant impressionnés par le message et les engagements du Premier ministre Chinh lors de la COP26, qui ont contribué à promouvoir l’image du Vietnam auprès des investisseurs internationaux.Selon l’ambassadeur, de nombreux fonds d’investissement britanniques veulent et sont prêts à investir au Vietnam après l’engagement de la COP26.Le Royaume-Uni continuera à soutenir le Vietnam dans son développement, en particulier dans la réponse aux changements climatiques et le développement vert et durable, a-t-il affirmé.Les deux parties ont comparé leurs vues sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.L’ambassadeur a affiché son soutien à la position de l’ASEAN et du Vietnam visant à garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol, et à régler les différends en Mer Orientale par des mesures pacifiques conformément au droit international, en particulier la Charte des Nations unies et la Convention des Nations unies sur le droit la mer de 1982, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et le monde. – VNA