Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc remet l'Ordre de l'indépendance de première classe à la province centrale de Quang Ngai, lors de la célébration du 30e anniversaire de son rétablissement. Photo: VNA



Quang Ngai (VNA) – La province de Quang Ngai doit optimiser ses potentiels pour devenir un centre industriel du Centre et du pays où la puissance économique repose sur la productivité, la qualité et la gouvernance de l'administration locale, a déclaré le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, lors de la cérémonie de la célébration du 30e anniversaire de son rétablissement qui a eu lieu dans la soirée du 2 juillet.

La province doit ainsi promouvoir les écosystèmes des industries lourde, légère et auxiliaire dans la zone économique de Dung Quât, accorder la priorité aux investissements dans la pétrochimie, la métallurgie, les matériaux de haute technologie, l’agriculture de haute technologie, le tourisme, la fabrication des marchandises de consommation pour l’exportation, etc., a souligné le chef du gouvernement.

En outre, la province doit s’attacher au développement des industries de pointe fondées sur l'innovation, les nouvelles technologies et la combinaison harmonieuses des activités entre entreprises locales et entreprises à capitaux étrangers pour créer un positionnement sur la chaîne de valeur régionale et internationale, a-t-il indiqué.

Parmi les autres tâches importantes figurent la réduction durable de la pauvreté, la protection de l’environnement, la formation des ressources humaines qualifiées, notamment pour les jeunes, en associant à la restructuration économique dans le sens d’un développement croissant de l’industrie et des services, a-t-il poursuivi.

Il a salué les réalisations de Quang Ngai ces 30 dernières années : Le produit intérieur brut régional (GRDP) de la province est estimé à près de 55.000 milliards de dôngs (2,36 milliards de dollars) en 2019, soit une hausse de 19,5 fois par rapport à 1989.

Cette année, la collecte budgétaire de Quang Ngai s’élève à 20.000 milliards de dôngs (860 millions de dollars), soit 1.227 fois en comparaison avec 1989.

En outre, son revenu par habitant dépassait les 2,8 millions de dôngs/mois (120 dollars) en 2018, contre 909.000 dôngs/mois (39 dollars) en 2010, a-t-il déclaré.

A cette occasion, il a remis l’Ordre de l’indépendance de première classe à la province de Quang Ngai. -VNA