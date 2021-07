Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté lundi 26 juillet à l’Assemblée nationale la structure organisationnelle du gouvernement de la 15e législature composé de 27 personnes, dont quatre vice-Premiers ministres.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh devant l’Assemblée nationale, le 26 juillet. Photo : VNA

Les membres du nouveau gouvernement comprennent le Premier ministre et quatre vice-Premiers ministres qui devraient assurer la direction des domaines : diplomatie et intégration internationale, construction des lois, organisation de l’appareil, religions, ethnies ; économie générale et inspection, règlement des plaintes et dénonciations ; économie sectorielle ; sciences, éducation, culture et affaires sociales.Les 18 ministres sont les ministres de la Défense; de la Sécurité publique; des Affaires étrangères ; de l’Intérieur; de la Justice; du Plan et de l’Investissement; des Finances; de l’Industrie et du Commerce; de l’Agriculture et du Développement rural; des Transports; de la Construction; des Ressources naturelles et de l’Environnement; de l’Information et de la Communication; du Travail, des Invalides et des Affaires sociales; de la Culture, des Sports et du Tourisme; des Sciences et des Technologies ; de l’Education et de la Formation ; et de la Santé.Les quatre chefs des organes de rang ministériel sont le ministre et président du Comité des affaires ethniques, la gouverneure de la Banque d’Etat du Vietnam, l’inspecteur général du gouvernement, et le ministre et président de l’Office du gouvernement.Dans son rapport présenté devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la détermination du nombre de membres du gouvernement de la 15e législature est basée sur la structure organisationnelle du gouvernement.La composition du gouvernement assure à la fois la continuité, la stabilité et l’innovation et le respect des dispositions de la Constitution et des lois. La consolidation de l’appareil du gouvernement découle des exigences pratiques, assurant les compétences, l’ordre et les procédures prescrites par le Parti et l’État, a-t-il indiqué.La Commission des lois a estimé qu’une telle structure gouvernementale est conforme à la Résolution sur la structure organisationnelle du gouvernement fraîchement adoptée par l’Assemblée nationale, qu’elle sert de base à la promotion des avantages et réalisations du gouvernement de la 14e législature et répond aux exigences pratiques en matière d’organisation et de fonctionnement du gouvernement ainsi que de direction et de gestion du Premier ministre dans la prochaine période. – VNA