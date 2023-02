Hoa Binh (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a donné dimanche 26 février le coup d’envoi de la construction d’une route reliant la province de Hoa Binh et la capitale Hanoi et une autoroute reliant Hoa Binh au district de Môc Chau dans la province de Son La.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lance la construction des routes régionales à Hoa Binh. Photo : VNA

La route a une longueur d’environ 50 kilomètres, avec un investissement total de plus de 4,12 trillions de dôngs (173,14 millions de dollars). Son ouverture à la circulation est prévue en 2027.

Selon le Comité populaire de la province de Hoa Binh, jusqu’à présent, la province a achevé la cartographie de l’ensemble de la route et remis les terrains de certaines parties du projet à des entrepreneurs.

S’exprimant lors de la cérémonie de mise en chantier, le chef du gouvernement a salué les efforts de Hoa Binh pour étendre son système d’infrastructures de transport avec la construction de cette route.

Cependant, il a estimé que le coût du projet est élevé, tandis que sa durée de mise en œuvre de cinq ans est trop longue. Il a demandé à la province, aux investisseurs et aux entrepreneurs de reconsidérer la conception de la route pour s’assurer qu’elle respecte les normes, et de raccourcir le temps de construction en accélérant le dégagement du site.

Il a appelé les résidents locaux à soutenir la mise en œuvre du projet et a demandé au Comité du Parti et à l’administration locale de montrer de solides performances en matière d’indemnisation et de réinstallation pour la population expropriée.

Le comité de gestion du projet doit redoubler d’efforts pour éliminer les difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs et les ménages touchés, tandis que les entrepreneurs et les unités de conseil doivent s’assurer que le projet répond aux critères d’avancement et de qualité sans aucune corruption ni gaspillage.

Il est nécessaire de concentrer les moyens sur le projet et de s’efforcer de le terminer avant le calendrier prévu, a-t-il déclaré, exprimant sa conviction qu’une fois terminé, le projet apportera une grande contribution à la croissance globale de Hoa Binh ainsi que des localités dans la région et de l’ensemble du pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh offre de l’encens en mémoire du président Hô Chi Minh

Plus tôt le 25 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh a offert de l’encens en mémoire du président Hô Chi Minh et a inspecté le projet d’expansion de la Centrale hydroélectrique de Hoa Binh.

Rendant hommage au président Hô Chi Minh devant sa statue de 18 mètres de haut située sur une colline à 186 mètres d’altitude, face à la Centrale hydroélectrique de Hoa Binh, il a témoigné du respect et de la gratitude envers le président Hô Chi Minh pour son dévouement à la libération nationale et le bonheur des gens du monde entier.

Il a ensuite examiné l’expansion de la Centrale hydroélectrique de Hoa Binh, dotée de deux turbines d’une capacité combinée de 480 MW et d’un investissement total de plus de 9,22 billions de dôngs (387,47 millions de dollars). Une fois achevée, la centrale aura une capacité totale de 2.400 MW.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh sur le chantier de l'élargissement de la Centrale hydroélectrique de Hoa Binh. Photo: VNA

Les travaux ont commencé le 10 janvier 2021, mais ont été suspendus dix mois plus tard en raison de l’érosion, avant de reprendre fin 2022 et devraient se terminer en juillet 2025.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance du projet, demandant aux entrepreneurs d’assurer son avancement, sa qualité et sa sécurité, tout en protégeant l’environnement.

Il a demandé à Hoa Binh de se coordonner avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’investisseur, le groupe Electricité du Vietnam (EVN), pour apporter des réponses rapides aux problèmes qui se posent et assurer l’avancement du projet.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend visite à la mère héroïne Nguyên Thi Cho. Photo: VNA

Plus tard le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et a offert des cadeaux à la mère héroïne Nguyên Thi Cho dans le hameau de May, commune de Hoa Binh de la ville de Hoa Binh.

Il a également visité la zone de logements sociaux du quartier de Quynh Lam de la ville de Hoa Binh. La zone de 1,3 hectare comprend trois immeubles, chacun avec 15 étages. Construit pour un coût de près de 700 milliards de dôngs, le projet compte près de 800 appartements.

Le chef du gouvernement a demandé les autorités à tous les niveaux, ainsi qu’aux organes de Hoa Binh de se concentrer sur le développement de projets de logements sociaux pour les ménages à faible revenu, en particulier les travailleurs des parcs industriels. – VNA