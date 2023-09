Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre son homologue des Îles Cook Mark Brown (gauche). Photo: VNA

Jakarta (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, le 7 septembre à Jakarta, en Indonésie, son homologue des Îles Cook Mark Brown, dans le cadre du 43e Sommet de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) et des réunions connexes.

Les deux Premiers ministres ont salué la signature du communiqué conjoint visant à établir des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Îles Cook le 26 avril 2022, affirmant qu'il ouvrait de nombreuses opportunités de coopération bilatérale dans divers domaines prometteurs.

Ils ont déclaré convaincus qu'avec détermination et confiance politique, les relations bilatérales se développeraient davantage, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'agriculture, de la pêche, du tourisme et dans la lutte contre le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer.

Dans les temps à venir, les deux parties enverront des délégués au Forum international de la pêche aux Îles Cook en décembre prochain et au Festival international du riz au Vietnam prévu à la fin de cette année.

Le Premier ministre Mark Brown a souhaité partager son expérience en matière de développement socio-économique ainsi que d'intégration mondiale et régionale avec le Vietnam.

Il s'est également dit prêt à créer les conditions permettant aux entreprises vietnamiennes d'investir dans des secteurs potentiels tels que le tourisme et l'aquaculture, et s'est engagé à déployer rapidement des discussions et des négociations avec le Vietnam sur un accord de coopération commerciale sur le riz.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, pour sa part, a suggéré que les deux parties renforcent davantage la connectivité et le soutien mutuels entre les économies, en mettant l'accent sur les domaines ayant de potentiels inexploités, tels que l'agriculture, l'aquaculture et l'habillement, tout en explorant l'expansion de la collaboration dans de nouveaux domaines tels que l’économie numérique, l’économie circulaire, l’économie verte et l’innovation.

Les deux dirigeants sont convenus de renforcer leur soutien mutuel lors des forums mondiaux et régionaux.

En tant que président du Forum des îles du Pacifique (FIP), Mark Brown s'est engagé à soutenir et à servir de pont reliant le Vietnam aux pays du Pacifique Sud.-VNA