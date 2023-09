Le Premier ministre Pham Minh Chinh (3e à partir de la gauche) et des responsables de la Chambre des représentants des États-Unis. Photo: VNA

Washington (VNA) – A l'occasion de sa participation à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, le 19 septembre (heure locale) à Washington, des responsables de la Chambre des représentants des États-Unis et de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain.Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme un partenaire stratégiquement important et que l'établissement d'un cadre de partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable à l’occasion de la récente visite du président américain Joe Biden au Vietnam, avait ouvert une nouvelle phase pour une coopération plus approfondie et plus intégrale dans tous les domaines, y compris entre leurs organes législatifs.Le chef du gouvernement vietnamien a remercié les deux chambres du Congrès américain d’avoir soutenu la promotion des relations Vietnam-États-Unis, avant d’exprimer le souhait que le Congrès américain soutienne la reconnaissance par les États-Unis du statut d'économie de marché du Vietnam.Il a proposé aux deux chambres du Congrès américain de soutenir le renforcement des liens économiques et commerciaux des deux pays ainsi que la promotion de la coopération bilatérale dans d’autres domaines, tels que la science, la technologie, l'innovation, la fabrication de semi-conducteurs, la formation de ressources humaines qualifiées, la transformation numérique, la transformation énergétique, la réponse au changement climatique, le règlement des conséquences de la guerre...De leur côté, le président de la Chambre des représentants américains, Kevin McCarthy, et le président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre, Michael McCaul, ont exprimé leur volonté de promouvoir l'échange de délégations parlementaires et la coopération entre les deux pays dans des domaines prioritaires.