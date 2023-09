Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président du conseil d'administration de la China Railway. Photo: VNA



Nanning (VNA) - Dans le cadre de sa participation à la 20e Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et au Sommet d’affaires et d’investissement Chine-ASEAN (CABIS) à Nanning, province chinoise du Guangxi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 16 septembre des dirigeants de certaines grandes entreprises chinoises.



Il a rencontré des dirigeants du groupe China Railway qui est l'entrepreneur général de certains projets ferroviaires urbains à Hanoï et de projets éoliens à Dak Nong, d'une usine de pneus implantée à Tien Giang... Selon ces dirigeants, la China Railway souhaite investir dans la construction de projets de transport au Vietnam tels que les lignes ferroviaires à grande vitesse Nord-Sud, et Lao Cai - Hanoï - Hai Phong.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué l’expansion des investissements et des affaires des entreprises chinoises en général, de la China Railway en particulier, au Vietnam, dans l'esprit de « bénéfices harmonieux, risques partagés ; intérêts harmonisés entre les citoyens, les entreprises et l'État".



Il a suggéré que le groupe chinois continue de se coordonner avec les ministères et localités vietnamiens concernés pour développer de nouveaux projets au Vietnam, notamment la ligne ferroviaire à grande vitesse Lao Cai - Hanoï - Hai Phong relié au corridor économique Kunming - Hanoï - Hai Phong.



Le chef du gouvernement vietnamien a également rencontré des dirigeants du groupe Power China, qui ont affirmé leur souhait de continuer à investir dans des projets d’électricité et dans la construction d’infrastructures au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le directeur général adjoint du groupe Power China. Photo: VNA





Appréciant les opérations efficaces et durables de Power China et son intention d’étendre ses activités au Vietnam, Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement vietnamien s'engageait à soutenir et à créer des conditions favorables aux entreprises chinoises, à Power China en particulier.



Il a demandé à Power China de rechercher une coopération en matière de recherche et d'investissement dans les domaines prioritaires du Vietnam, notamment dans le développement d’infrastructures, en particulier sur des lignes ferroviaires Chine - Quang Ninh - Hai Phong ; Lang Son - Hanoï - Hai Phong…-VNA