Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste à la signature du protocole d'accord sur la coopération entre le Vietnam et l'OCDE pour la période 2022-2026. Photo : VNA

Le Premier ministre a remercié l'OCDE pour sa coopération étroite avec le Vietnam, en particulier dans la fourniture de conseils, de recommandations politiques et de rapports économiques au service de la planification des objectifs de développement socio-économique du pays.Il a proposé que l'OCDE continue de soutenir le Vietnam dans la reprise socio-économique post-pandémique, de conseil sur les politiques et la mobilisation des ressources pour le développement des ressources humaines de haute qualité.Pham Minh Chinh a souhaité le soutien continu de l'OCDE pour la mobilisation des ressources, notamment du capital, de la technologie, d'une expérience de gouvernance efficace afin d'aider le Vietnam à effectuer la restructuration et la transformation du modèle de croissance, et à mettre en œuvre les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre lors de la COP26.Le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, a exprimé son impression sur les résultats du Vietnam dans le contrôle de la pandémie ainsi que le maintien de la stabilité macro-économique et d'une dynamique économique positive.Il a salué le ferme engagement du Vietnam en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre lors de la COP26, affirmant que cela montrait la détermination du pays à s'unir pour répondre aux défis du changement climatique, tout en affirmant l'engagement de l'OCDE à accompagner le Vietnam dans le processus.Il a souligné que le Vietnam est le partenaire important de l'OCDE en Asie du Sud-Est, souhaitant coopérer étroitement avec le pays ainsi qu'avec d'autres pays de la région dans les temps à venir.Il a souligné l'importance du protocole d'accord sur le renforcement de la coopération entre le Vietnam et l'OCDE pour la période 2022-2026, affirmant qu'il créera un cadre pour promouvoir la coopération bilatérale dans des domaines, notamment la transformation numérique, la croissance verte, la réponse au changement climatique, le perfecrtionnement des institutions, l’amélioration de la qualité des ressources humaines.Également lors de la réunion, le responsable de l'OCDE a remis au Premier ministre Pham Minh Chinh un rapport de la politique d'investissement et de financement de l'énergie propre récemment achevé par l'OCDE.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ensuite assisté à la signature du protocole d'accord sur la coopération entre le Vietnam et l'OCDE pour la période 2022-2026 entre le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le secrétaire général de l'OCDE Mathis Cormann.- VNA