Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu jeudi le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin, en visite de travail officielle au Vietnam.

Saluant la visite du secrétaire à la Défense américain, le Premier ministre a exprimé son souhait de renforcer le partenariat intégral avec les États-Unis sur la base d'une coopération mutuellement bénéfique, pour la paix, la stabilité et le développement dans la région comme le monde.

En outre, le Vietnam souhaitait renforcer la coopération avec les États-Unis dans le commerce, l'investissement, le changement climatique, les sciences et technologies, l'éducation et la formation, etc. Pham Minh Chinh a proposé aux deux pays de promouvoir leur coopération dans les temps à venir, notamment dans les secteurs où les États-Unis disposent d'atouts et le Vietnam possède un énorme potentiel tels que les infrastructures, le transport, les ressources humaines, les énergies renouvelables, etc.

Il a remercié les États-Unis pour avoir accordé au Vietnam des vaccins anti-COVID-19 et des fournitures médicales via le dispositif COVAX et les mécanismes bilatéraux, tout en souhaitant que le gouvernement américain continue d'aider le pays à avoir accès aux vaccins dans les meilleurs délais, ainsi que de favoriser le transfert de technologies et de production de vaccins au Vietnam.

Concernant la coopération dans la défense, le chef du gouvernement a proposé aux deux parties d'accélérer leur coopération dans le règlement des conséquences laissées par la guerre dont la désintoxication de la dioxine, le soutien humanitaire en faveurs des Vietnamiens touchés par l'agent orange/dioxine, la recherche des Américains portés disparus (MIA) pendant la guerre au Vietnam.

Le Vietnam créera des conditions favorables aux ministères de la Défense et aux armées des deux pays de renforcer les échanges, d'améliorer leur compréhension, de consolider la confiance mutuelle, a affirmé Pham Minh Chinh.

Il a demandé au secrétaire à la Défense des États-Unis de s'intéresser sur le renforcement de la coopération entre les deux ministères de la Défense, les deux armées, ainsi que sur le développement du partenariat intégral Vietnam-États-Unis.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Les États-Unis prenait en haute considération le partenariat intégral avec le Vietnam et soutenaient un Vietnam puissant, indépendant et prospère, a affirmé Lloyd Austin.

Les États-Unis continueraient d'aider le Vietnam à régler les conséquences laissées par la guerre, à améliorer sa capacité en matière de sécurité maritime, à participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, notamment, à recevoir des doses de vaccins supplémentaires pour repousser le COVID-19, a-t-il déclaré.

A cette occasion, les deux parties ont également discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun telles que l'importance de la garantie de la paix, de la liberté, de la sécurité de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale, le règlement des différends par de mesures pacifiques sur la base du droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région comme le monde. -VNA