Singapour (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour, dans l'après-midi du 9 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le ministre "sénior" et ministre coordinateur chargé de la sécurité nationale, Teo Chee Hean.

Pham Minh Chinh a suggéré au ministre singapourien de continuer à promouvoir le partenariat stratégique Vietnam - Singapour dans tous les domaines.

Le ministre Teo Chee Hean a souligné que la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh avait lieu à un moment important, ouvrant des activités en 2023 en l’honneur du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique Vietnam-Singapour.

Le responsable singapourien a hautement apprécié les résultats de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment le commerce, l'investissement, la sécurité, la défense ainsi que d'autres domaines potentiels tels que l'économie numérique, l'économie verte, la politique, etc.

Le Vietnam et Singapour disposent encore un grand potentiel de coopération, a souligné Teo Chee Hean, affirmant sa volonté de promouvoir la coopération avec le Vietnam dans des domaines allant de la sécurité, de la défense, de l'économie, du commerce, de l'investissement au gouvernement numérique, à l'économie verte, à la résilience au changement climatique, à l’échange entre les peuples.

Partageant leur point de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour maintenir la paix, la stabilité et la coopération dans la région, régler les différends par des moyens pacifiques et sur la base du droit international.

Il est nécessaire de renforcer la solidarité et l'unité pour contribuer à la construction d'une Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) auto-résiliente et prospère et promouvoir la centralité du bloc, en particulier dans les questions régionales, ont-ils déclaré. -VNA

