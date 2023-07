Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la nouvelle ambassadrice de Brunei au Vietnam, Datin Paduka Malai Hajah Halimah Malai Haji Yussof. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre, Pham Minh Chinh, a reçu le 6 juillet à Hanoï la nouvelle ambassadrice de Brunei au Vietnam, Datin Paduka Malai Hajah Halimah Malai Haji Yussof.



Le Premier ministre et l'ambassadrice se sont félicités de constater que depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1992, la coopération entre le Vietnam et Brunei avait obtenu de nombreux résultats positifs dans tous les domaines, dont un commerce bilatéral de plus de 720 millions de dollars en 2022.



Le Premier ministre a hautement apprécié les efforts des deux parties avec la signature, pour la première fois, du programme d'action pour mettre en œuvre le partenariat intégral au cours de la période 2023-2027.



Le Premier ministre a demandé à Brunei de faciliter l'importation de marchandises vietnamiennes, de soutenir le Vietnam dans la production et la certification des produits Halal ainsi que la participation à la chaîne d'approvisionnement mondiale en produits Halal, de favoriser la coopération entre entreprises. Il a également proposé que les deux parties continuent de promouvoir leur coopération dans la culture et l’éducation...



L’ambassadrice de Brunei a affirmé que son pays attachait de l’importance à ses relations avec le Vietnam. Elle a promis d’oeuvrer pour promouvoir la coopération bilatérale et la mise en oeuvre efficace des accords conclus par les dirigeants des deux pays.



Les deux parties ont discuté de questions régionales d'intérêt commun. Les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner avec les autres pays de l'ASEAN pour maintenir l'unité et le rôle central de l'ASEAN dans les questions régionales, y compris la question de la Mer Orientale, promouvoir la mise en œuvre de la DOC (Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale), parvenir rapidement à un COC (Code de conduite) efficace, substantiel, conforme au droit international et à la CNUDM (Convention des Nations Unies sur le droit de la mer) de 1982.-VNA