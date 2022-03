Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et l'ambassadeur de Thaïlande au Vietnam Nikorndej Balankura. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 31 mars à Hanoï l'ambassadeur de Thaïlande au Vietnam Nikorndej Balankura venu pour une visite de courtoisie.

Pham Minh Chinh a hautement apprécié le développement du partenariat stratégique renforcé entre le Vietnam et la Thaïlande au cours des dernières années. Il a souligné que les deux pays devraient promouvoir la coopération et s'efforcer de porter bientôt le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam encourageait et créait des conditions favorables pour que les entreprises thaïlandaises investissent et fassent des affaires au Vietnam dans les domaines potentiels tels que le tourisme, l'industrie textile, l'alimentation, les produits agricoles, les machines, les équipements, les composants... Il a également suggéré aux deux parties d'accélérer la reconnaissance mutuelle des passeports vaccinaux et la réouverture des vols commerciaux réguliers pour créer les conditions favorables pour le tourisme et les échanges entre les deux pays.

L'ambassadeur Nikorndej Balankura a affirmé qu'il ferait de son mieux pour contribuer à promouvoir davantage l'amitié et le partenariat stratégique entre les deux pays dans les temps à venir, notamment en augmentant le commerce bilatéral dans une direction plus équilibrée.

Le diplomate a annoncé la création du Conseil des entreprises thaïlandaises pour promouvoir le commerce et l'investissement entre les deux pays, affirmant que la Thaïlande s'est engagée à mettre en œuvre efficacement le projet de développement communautaire durable dans les provinces de Thai Nguyen et de Ben Tre, contribuant à améliorer la qualité de vie des habitants locaux. - VNA