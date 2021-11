Le Premier ministre Pham Minh Chinh à l'aéroport international de Noi Bai. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 22 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté Hanoï pour une visite officielle au Japon du 22 au 25 novembre à l'invitation de son homologue japonais Kishida Fumio.



Il s'agit de la première visite officielle au Japon de Pham Minh Chinh en tant que Premier ministre. Le chef du gouvernement vietnamien est également le premier invité étranger du Premier ministre japonais Kishida Fumio.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh est accompagné d’une délégation de haut niveau qui comprend, entre autres, le ministre de la Défense Phan Van Giang, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, le président du Parquet populaire suprême Le Minh Tri, la ministre de l’Intérieur Pham Thi Thanh Tra, le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyen Chi Dung, le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan, le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Tran Hong Ha, le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long.



A travers la visite, le Vietnam souhaite affirmer sa volonté de coopérer avec le Japon pour ouvrir une nouvelle étape de développement plus efficace des relations bilatérales dans divers domaines, notamment dans l'économie, la sécurité nationale et la défense...



Durant son séjour, le Premier ministre Pham Minh Chinh discutera avec des dirigeants japonais de la coopération dans divers domaines, en particulier l’économie, la santé, les vaccins et les médicaments contre le COVID-19, la sécurité et la défense...-VNA