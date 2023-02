Singapour (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite officielle à Singapour, a déclaré vendredi 10 février à des grands groupes et entreprises singapouriens que le Vietnam créé des conditions favorables aux entreprises singapouriennes investissant sur son sol.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le vice-président du conseil d’administration, directeur de Sembcorp Industries, Tow Heng Tan. Photo: VNA



Au cours de cette visite, les dirigeants du Vietnam et de Singapour ont élevé la coopération en vue de la connexion des deux économies sur une plateforme numérique par l’investissement, le transfert de hautes technologies et le développement vert, a-t-il fait savoir.



Le chef du gouvernement vietnamien a encouragé les projets dans les domaines de l’économie verte, de l’économie circulaire, des énergies renouvelables, des infrastructures vertes, des technologies de l’information, de la ville intelligente, de la santé, de l’éducation.

Ces domaines correspondent aux priorités et aux appels à l’investissement du Vietnam dans les temps à venir, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président du Fonds d’investissement CMIA Capital Partners, Lee Chong Min. Photo: VNA

Il a également fait savoir que son pays accorde la priorité au développement financier vert et durable, en promouvant notamment le développement du marché des obligations vertes, afin de soutenir la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur la croissance verte pour la période 2021-2030 du gouvernement vietnamien.



Le dirigeant vietnamien a fait ces remarques en recevant séparément le vice-président du conseil d’administration, directeur de Sembcorp Industries, Tow Heng Tan et des responsables de Sembcorp ; et le président du Fonds d’investissement CMIA Capital Partners, Lee Chong Min.

Il a également reçu la PDG de Surbana Jurong City Global, Nina Yang ; le PDG de Temasek, Dilhan Pillay Sandrasegara ; et le vice-président et directeur général d’United Overseas Bank (UOB).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le le PDG de Temasek, Dilhan Pillay Sandrasegara. Photo: VNA



Tow Heng Tan a rapporté que son groupe s’est associé à des partenaires vietnamiens pour établir la Vietnam-Singapore Industrial Park Company (VSIP) dans le but de déployer dix projets de parcs industriels dans sept provinces et villes vietnamiennes.



Le groupe souhaite construire d’autres parcs industriels dans les provinces de Lang Son et Nghê An à l’instar des parcs industriels intelligents, modernes et durables ; et en même temps, mettre en œuvre des projets éoliens offshore pour exporter de l’électricité vers Singapour, a-t-il ajouté.



Lee Chong Min a fait savoir qu’en avril 2022, CMIA avait signé un protocole d’accord avec le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et le Comité populaire du district de Cu Chi pour développer une zone urbaine écologique agricole de haute technologie à Hô Chi Minh-Ville. CMIA est proposé pour être l’investisseur du projet, et SJ, l’unité de planification et de gestion du projet.

Loh Chin Hua



Sous l’œil approbateur du dirigeant vietnamien, la Compagnie générale par actions des services techniques pétro-gaziers (PTSC), membre du groupe PetroVietnam, et Sembcorp Utilities se sont échangé un accord de coopération au développement conjoint de l’électricité éolienne offshore pour l’exportation vers Singapour.



Le chef du gouvernement vietnamien a demandé à UOB de présenter et de proposer aux investisseurs potentiels partenaires et membres d’UOB d’investir au Vietnam ; continuer à encourager davantage d’entreprises singapouriennes à investir au Vietnam dans les temps à venir.



Il a également exhorté Keppel à s’engager dans le développement d’infrastructures stratégiques au Vietnam, y compris des logements sociaux, des logements pour les travailleurs, des infrastructures de parcs industriels, et à investir dans le projet de zone urbaine écologique agricole de haute technologie dans le district de Cu Chi. – VNA