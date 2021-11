Paris, 4 novembre (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé le 4 novembre au Forum d'affaires Vietnam-France dans le cadre de sa visite officielle en France et a assisté à la cérémonie de signature de 29 accords de coopération entre des ministères, secteurs, organisations et entreprises du Vietnam et des partenaires de France et de certains pays européens.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la cérémonie de signature de 29 accords de coopération entre des ministères, secteurs, organisations et entreprises du Vietnam et des partenaires de France et de certains pays européens. Photo : VNA

Le Premier ministre vietnamien a appelé les entreprises françaises à continuer d'étudier et de discuter d'une coopération plus profonde avec des partenaires vietnamiens, et leur a demandé d'aider le Vietnam non seulement dans le financement et l'investissement, mais aussi dans le renforcement des politiques et des institutions, la réforme administrative, le financement vert et les technologies vertes, la formation des ressources humaines et des sciences administratives.Il a souligné que la coopération Vietnam- France s'est développée dans tous les domaines, de l'investissement au commerce en passant par la culture et l'éducation, contribuant au développement de chaque pays. Les deux pays sont de plus en plus liés par leur confiance politique mutuelle renforcée conformément à la politique extérieure du Vietnam, a-t-il déclaré.Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Vietnam concentre ses efforts sur la résolution des questions des investisseurs tels que les infrastructures, les institutions et les ressources humaines.Pham Minh Chinh a informé qu'avec des mesures préventives efficaces et une meilleure capacité à faire face à la pandémie, le Vietnam est passé à une nouvelle étape d'adaptation sûre et flexible et de réponse efficace à la pandémie, afin à la fois de lutter contre la pandémie et de restaurer et développer l'économie et la société, avec les premiers résultats enregistrés.Le Vietnam continue de faire face à de nombreuses difficultés et défis, a déclaré le Premier ministre, en affirmant sa conviction qu'avec les liens à longue date et la confiance stratégique, les peuples et les entreprises des deux pays favoriseront une coopération substantielle et efficace, contribuant ainsi à développer davantage le relations Vietnam-France. -VNA