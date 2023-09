New York (VNA) - Dans le cadre du programme de travail de la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé et pris la parole au débat général ; aux sommets et réunions consacrés à l'ambition climatique, à la préparation aux futures pandémies, etc.