Hanoi (VNA) – Le membre du Politburo et Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné lors de la conférence de la Commission militaire centrale, mercredi 5 juillet à Hanoi, les tâches de construire l’armée, de consolider la défense nationale et de défendre la Patrie dans la nouvelle situation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence de la Commission militaire centrale, à Hanoi, le 5 juillet. Photo: VNA





La conférence doit évaluer les résultats de la direction de l’exécution des tâches militaires et de défense au cours des six premiers mois de l’année et déployer les tâches clés pour le dernier semestre de cette année, dans la droite ligne des conclusions de la 6e conférence de la Commission militaire centrale.



Selon le chef du gouvernement, l’environnement politique, social est pour l’essentiel stable, l’inflation a été maîtrisée, les équilibres macroéconomiques ont été assurés ; la dette publique, la dette gouvernementale et les dépenses budgétaires excédentaires sont maîtrisés.



L’édification et le remodelage du Parti et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines ont obtenu des résultats positifs. La défense nationale, la sécurité et les relations extérieures ont été renforcées, la puissance et la position du pays continuent de s’améliorer, a-t-il indiqué, notant que l’armée a apporté une contribution très importante à ces résultats.



Le chef du gouvernement a rappelé les conclusions faites par le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, secrétaire de la Commission militaire centrale, lors de la 6e conférence de la Commission militaire centrale, qui a déclaré que la Commission militaire centrale, le ministère de la Défense et toute l’armée ont accompli de nombreuses réalisations importantes qui s’illustrent au travers de nombreuses activités concrètes sur tous les plans et des chiffres riches.



Notre armée a rempli toujours les fonctions d’armée au combat, d’armée au travail et d’armée à la production, et a accompli avec brio toutes les tâches assignées, a indiqué le Premier ministre Pham Minh Chinh.



Il a salué la direction exercée sur l’armée au premier semestre par la Commission militaire centrale, le ministère de la Défense pour accomplir ses tâches, maintenir l’état de préparation au combat, défendre fermement la souveraineté et l’intégrité territoriale, construire le dispositif de défense nationale de tout le peuple et renforcer la capacité de défense nationale, promouvoir son rôle de noyau dans la prévention et la lutte contre les calamités naturelles, la recherche et le sauvetage, mener l’intégration internationale et la diplomatie de défense de manière active, proactive, flexible, substantielle et efficace, continuer d’apporter des contributions positives au développement socio-économique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les délégués posent lors de la conférence de la Commission militaire centrale, à Hanoi, le 5 juillet. Photo: VNA



Afin de concrétiser certains contenus clés énoncés par le secrétaire général Nguyên Phu Trong lors de la 6e conférence de la Commission militaire centrale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à l’armée de rester proactive et réactive, d’améliorer ses capacités de recherche et de prévision, et de réaliser pleinement sa mission de conseil du Parti et de l’Etat sur les lignes directrices et les politiques en matière militaire et de défense.

Le chef du gouvernement a demandé de gérer de manière souple et efficace des situations dans l’esprit de "trois choses à ne pas faire" : ne pas tomber dans la négligence ni la subjectivité, ne pas se laisser faire ni surprendre sur le plan stratégique, et ne pas tomber dans la perplexité ni l’inertie dans le traitement des questions stratégique et des situations militaires et de défense inattendues.

Il a exhorté l’armée à continuer à améliorer sa qualité globale et ses aptitudes au combat, à maintenir strictement le régime de préparation au combat, à gérer strictement l’espace aérien, l’espace maritime, les frontières, l’intérieur et le cyberespace, à diriger la mise en œuvre le travail d’entraînement, de formation, à effectuer régulièrement des exercices d’entraînement sur la base du développement et du perfectionnement de l’art militaire et de la réponse aux nouvelles conditions de combat, de développer en même temps l’art de la guerre populaire dans la nouvelle ère.

Il a également demandé de mettre en œuvre de manière proactive, active, synchrone, globale et efficace l’intégration internationale et la diplomatie de défense, affirmant que le Vietnam applique résolument la politique de défense des "quatre choses à ne pas faire" qui consiste à ne pas se joindre à des alliances militaires, à ne pas prendre parti pour un pays contre un autre, à ne pas donner à tout autre pays la permission de créer des bases militaires ou d’utiliser son territoire pour mener des activités militaires contre d’autres pays, ni à recourir à la force ou à menacer de recourir à la force dans les relations internationales. – VNA