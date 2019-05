Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse ont quitté le 20 mai Hanoï pour des visites officielles en Russie, en Norvège et en Suède. Ces visites sont effectuées sur invitation du Premier ministre russe Dmitri Medvedev, de la Première ministre norvégienne Erna Solberg et du Premier ministre suédois Stefan Löfven.



Nguyen Xuan Phuc et son épouse sont accompagnés, entre autres, par le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung ; le ministre Mai Tien Dung, président du Bureau gouvernemental ; le ministre de l’Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh ; le ministre des Sciences et des Technologies Chu Ngoc Anh ; le président du Comité de gestion des fonds publics Nguyen Hoang Anh.



La visite officielle du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en Russie, du 20 au 23 mai, est intervenue dans le contexte où les deux pays organiseront l’Année du Vietnam en Russie et l’Année de la Russie au Vietnam, à l’occasion du 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux de l’amitié Vietnam-Russie (1994-2019), et du 70e de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales (1950-2020). La visite affirme que le Vietnam tient en haute estime son amitié traditionnelle et son partenariat stratégique intégral avec la Russie, ainsi que sa volonté de promouvoir la coopération bilatérale en tous domaines, notamment l’économie, le commerce, l’investissement.



La visite officielle du chef du gouvernement vietnamien en Norvège, du 24 au 26 mai, vise à réaffirmer les relations fortes entre les deux pays, d’approfondir leur amitié traditionnelle et de rendre leur coopération plus substantielle. Il s’agira de la première visite officielle d’un Premier ministre vietnamien en Norvège depuis 1999. Elle se tiendra dans le contexte où les deux pays célébreront en 2021 le cinquantenaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. La Norvège a été l’un des premiers pays européens à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.



La visite officielle du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en Suède, du 26 au 28 mai, continuera d’affirmer l’attention que le Vietnam attache à la consolidation et au développement de l’amitié et de la coopération traditionnelles entre les deux pays. Il s’agira de la première visite d’un Premier ministre vietnamien en Suède depuis 20 ans. -VNA