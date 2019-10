Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le Premier ministre du Cambodge Samdech Techo Hun Sen (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - A l'invitation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre du Cambodge Samdech Techo Hun Sen effectue une visite officielle les 4 et 5 octobre au Vietnam.

Le matin du 4 octobre, après la cérémonie d’accueil solennelle officielle au Palais présidentiel, le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc a eu un entretien avec son homologue cambodgien Hun Sen.

Les Premiers ministres Nguyen Xuan Phuc et Hun Sen ont affirmé que la relation entre le Vietnam et le Cambodge constituait une fraternité étroite et inséparable. Les deux pays se sont tenus côte à côte, sacrifiant le sang pour l'indépendance nationale et le bonheur de la population de chaque pays, ce qui constitue un bien précieux que les deux pays sont déterminés à préserver et à transmettre pour les générations futures.

Le Premier ministre Hun Sen a une nouvelle fois remercié l'assistance innocente apportée par le Vietnam pour aider le Cambodge à renverser le régime du génocide et à faire revivre le pays.

Les deux Premiers ministres ont hautement apprécié l'importance particulière de la visite avec la signature par les deux pays de deux documents juridiques reconnaissant la réalisation de 84% du travail de démarcation et de bornage de la frontière terrestre, avant de souligner qu'il s'agissait d'un événement politique extrêmement important, marquant une étape historique dans le processus de résolution des questions relatives à la frontière entre les deux pays. Il s’agit également d’une base permettant aux deux parties d'achever tous les travaux de démarcation et de bornage de la frontière terrestre, contribuant à la construction d'une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable entre les deux pays.

Les deux Premiers ministres ont reconnu les développements actifs et substantiels des relations entre le Vietnam et le Cambodge ces dernières années, notamment la croissance dans les domaines du commerce et du tourisme. Ils ont discuté et atteint un haut consensus sur l’orientation pour promouvoir la coopération bilatérale dans les temps à venir. Les chefs de gouvernement ont convenu de consolider et de renforcer constamment les relations bilatérales sous la devise "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durable", dans l’esprit de confiance réciproque, d'égalité, de respect mutuel et de coopération mutuellement avantageuse.

Les deux parties ont convenu d'approfondir leurs relations politiques en augmentant les visites et les contacts entre les responsables de haut rang et de divers échelons, en promouvant l'efficacité des mécanismes de dialogue et de coopération bilatérale. Elles se sont accordées pour renforcer les échanges sur les questions de sécurité stratégiques, collaborer étroitement pour protéger fermement l'environnement paisible, la sécurité et la stabilité de chaque pays, en respectant le principe de ne permettre à aucune organisation ni à aucun individu d'utiliser le territoire d'un pays pour compromettre la sécurité de l'autre.

Les deux parties ont convenu de renforcer la connectivité entre les économies vietnamienne et cambodgienne, notamment en matière de transports routier et fluvial, d’électricité, de tourisme et de finance… Elles ont également décidé de prendre des mesures rigoureuses pour promouvoir le commerce et l’investissement entre les deux pays, de collaborer pour élaborer des politiques favorables aux entreprises. Saluant les échanges commerciaux bilatéraux qui pourront dépasser la barre des 5 milliards de dollars en 2019, les deux Premiers ministres ont convenu de demander aux ministères et organes compétents d’appliquer des mesures plus rigoureuses afin d’accélérer le développement du commerce bilatéral dans les prochaines années.

Le Premier ministre cambodgien a remercié le Vietnam pour ses aides non remboursables accordées à la construction de plusieurs ouvrages, dont le bâtiment de l’Assemblée nationale cambodgienne, ainsi que ses bourses d’études aux Cambodgiens.

Les deux chefs de gouvernement ont convenu de rechercher des mesures appropriées pour aider les personnes d’origine vietnamienne au Cambodge à avoir une vie stable, garantir leur statut juridique, leur permettant de contribuer au développement socio-économique du Cambodge.

S’agissant des questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont été unanimes sur l’importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région. Ils ont affirmé collaborer étroitement afin de continuer d’édifier et de développer la Communauté de l’ASEAN, de préserver les principes de l’ASEAN, de consolider sa solidarité et sa résilience, de promouvoir son rôle central, de renforcer la coopération dans le cadre du Triangle de Développement Cambodge-Laos-Vietnam et de la sub-région du Grand Mékong en vue de réduire les écarts de développement, de gérer et utiliser de façon durable les ressources d’eau du Mékong, de s’orienter vers les Objectifs de Développement durable de l’ONU. Dans l’immédiat, les deux pays vont coopérer étroitement en 2020, année où le Vietnam assumera la présidence tournante de l’ASEAN et où le Cambodge organisera le prochain Sommet de l’ASEM (Dialogue Asie-Europe).

Après leur entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature de sept conventions de coopération concernant la construction du bâtiment du secrétariat de l’Assemblée nationale, d’ouvrages d’un centre de traitement de la toxicomanie dans la province cambodgienne de Preah Sihanouk et d’un marché frontalier dans la province cambodgienne de Tbong Khmum, le secteur douanier, le commerce, les infrastructures au service du commerce frontalier, l’électricité. -VNA