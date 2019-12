Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse, à la tête d'une haute délégation vietnamienne, entameront une visite officielle au Myanmar du 16 au 18 décembre, sur invitation du président birman U Win Myint.



Le Vietnam et le Myanmar ont établi leurs relations diplomatiques le 28 mai 1975. En août 2017, les deux pays ont reclassé leurs relations au niveau de partenariat intégral.



Le Vietnam attache toujours de l’importance à la consolidation et au développement de son amitié traditionnelle et de son partenariat intégral avec le Myanmar. Le Vietnam est actuellement le 10e plus grand partenaire commercial du Myanmar. Les deux pays s’efforcent de porter leurs échanges commerciaux à un milliard de dollars d’ici 2020. -VNA