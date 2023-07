Panorama du forum. Photo: mekongasean.vn



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a assisté le 21 juillet à un Forum d'affaires Vietnam-Malaisie.



L'événement a vu la participation de dirigeants de nombreux ministères et secteurs des deux pays ainsi que de centaines de représentants d'entreprises.



Lors de l'événement, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim s’est déclaré impressionné par les activités économiques dynamiques et les réalisations du Vietnam au cours des dernières années. Selon lui, la vision et la direction du gouvernement vietnamien dans la promotion d'un environnement favorable aux affaires jouent un rôle important dans le développement économique du pays, tout en contribuant au renforcement des relations bilatérales Vietnam-Malaisie.



Il a également souligné l'engagement de la Malaisie dans la promotion des programmes de croissance économique verte, durable et respectueuse de l'environnement, tout en exhortant les entreprises vietnamiennes à renforcer leur coopération avec leurs homologues malaisiennes dans ces domaines.

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim prend la parole. Photo: mekongasean.vn

Selon les participants, les deux pays disposent encore d'un large potentiel de coopération dans de nombreux domaines tels que l'immobilier, l'énergie, les produits halal, l'alimentation et les boissons, la construction et les matériaux de construction, ainsi que les produits médicaux et pharmaceutiques...



Le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, s'est déclaré convaincu qu'en renforçant la coopération et le partage d'expériences et de visions, les deux pays pourraient exploiter tout le potentiel de leurs économies et promouvoir vigoureusement des mécanismes de coopération mutuellement bénéfique. -VNA