Le Premier ministre laotien Thongloun Sisulith et le général de corps d’armée Bui Van Nam (gauche), vice-ministre de la Sécurité publique. Photo: bocongan.gov.vn



Vientiane (VNA) - Le Premier ministre laotien Thongloun Sisulith a salué les résultats de la coopération entre les ministères vietnamien et laotien de la Sécurité publique, en recevant, le 16 juillet à Vientiane, le général de corps d’armée Bui Van Nam, vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, en visite au Laos.

Il a déclaré que les deux ministères ont travaillé ensemble pour assurer la sécurité sociale et la sécurité dans leurs pays respectifs.



Compte tenu des évolutions complexes et imprévisibles dans la région et dans le monde, les deux parties devraient intensifier leur coopération, en particulier dans la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue, la formation des ressources humaines, a-t-il suggéré.



Le général de corps d’armée Bui Van Nam a informé son hôte des résultats de la 10ème conférence sur la coopération bilatérale en matière de sécurité qui s'est tenue le 15 juillet à Vientiane.

S'exprimant lors de la conférence, le général de division Kongthong Phongvichith, vice-ministre laotien de la Sécurité publique, a souligné la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, ainsi que la coordination étroite entre les forces de sécurité des deux pays.



De son côté, le général de corps d’armée Bui Van Nam a déclaré que la conférence offrait aux deux parties une bonne occasion d'échanger des politiques et des mesures visant à renforcer leur coopération dans la garantie de la sécurité nationale, le maintien de la stabilité et le développement dans les régions limitrophes.



Les deux parties sont convenues de multiplier les échanges d'informations et d'expériences dans les années à venir, de promouvoir la coordination des activités dans la lutte contre le terrorisme, l’entrée et la sortie des populations, la protection des frontières communes.



Ils sont promis de garantir la sûreté et la sécurité des visites de travail des dirigeants du Parti et de l’État des deux pays, des organes de représentation dans chaque pays et des projets de coopération clés.



Durant de son séjour au Laos du 14 au 16 juillet, la délégation vietnamienne a rendu une visite de courtoisie au ministre laotien de la Sécurité publique, le général de division Vilay Lakhamphong et a visité l'ambassade du Vietnam au Laos. -VNA