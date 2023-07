Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté samedi 22 juillet d’importants projets de transport et industriels dans la province de Quang Tri (Centre) dans le cadre de son voyage de travail dans cette localité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte un projet de transport. Photo: VNA

Il a examiné la construction de 65,7 km de l’autoroute Van Ninh-Cam Lo, une section de l’autoroute Nord-Sud par l’Est, qui part de la commune de Van Ninh, district de Quang Ninh, à Quang Binh et se termine dans la commune de Cam Hieu, district de Cam Lo, à Quang Tri.

Le chef du gouvernement a demandé aux entrepreneurs de profiter des conditions météorologiques favorables, en mobilisant du personnel et des équipements pour accélérer l’avancement du projet avec une haute qualité. Il a également demandé à Quang Tri d’assurer le dégagement des terrains et l’efficacité de la réinstallation, en remettant les terrains aux entrepreneurs en temps opportun.

Toutes les parties doivent travailler dur ensemble pour achever le projet un trimestre plus tôt que prévu, ouvrant ainsi un nouvel espace de développement pour la localité et la région, a-t-il déclaré.

En visitant l’autoroute Cam Lo-La Son, un autre tronçon de l’autoroute Nord-Sud par l’Est, il a ordonné au ministère des Transports et aux agences concernées d’étudier l’extension de la largeur de la surface à 23 m avec quatre voies.

L’autoroute a une longueur totale de 98,35 km et un investissement de 6,65 billions de dôngs (281,09 millions de dollars) mobilisés par l’émission d’obligations d’État. Elle a été ouverte à la circulation fin 2022 avec deux voies et une largeur de chaussée de 12 m.

Au cours de la tournée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également examiné les progrès de la route nationale 15D, qui relie la porte frontière internationale de La Hay à la zone portuaire de My Thuy et à l’autoroute Cam Lo-Lao Bao pour former une route parallèle au corridor économique Est-Ouest, contribuant à l’augmentation des activités commerciales via la porte frontière internationale de La Lay, la deuxième plus grande du genre sur Quang Tri, reliant le pays au Laos et à la Thaïlande et formant un triangle en développement entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

Il a approuvé en principe le plan de mise en œuvre du projet, dans lequel Quang Tri investira dans l’une des trois volets du projet, le gouvernement prendra en charge une autre partie et les travaux restants seront investis sous forme de partenariat public-privé.

Examinant la construction du port de My Thuy dans le district de Hai Lang, qui a été approuvée en 2019, le chef du gouvernement a demandé à Quang Tri de se concentrer sur la gestion des obstacles à sa mise en œuvre et d’accélérer ses progrès.

Couvrant 685 hectares avec 10 ports pouvant accueillir des navires jusqu’à 100.000 tonnes, le projet représente un investissement total de plus de 14,2 billions de dôngs, dont 2,14 billions de dôngs de l’État. Le projet est divisé en trois phases, la première devant être achevée en 2025.

Le port de My Thuy dessert principalement la zone économique du sud-est de Quang Tri, les zones industrielles de Quang Tri et les marchandises en transit du Laos et du nord-est de la Thaïlande sur la route du corridor économique Est-Ouest. Actuellement, le projet se trouve confronté à des problèmes de dégagement des terrains.

Lors de sa tournée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également inspecté le parc industriel de Quang Tri de 500 hectares, dans le bourg de Dien Sanh et les communes de Hai Truong et Hai Lam du district de Hai Lang, qui représente un investissement total de plus de 2 billions de dôngs. La première phase du projet a été mise en œuvre par une coentreprise de VSIP, Amata et Sumitomo avec un investissement de plus de 500 milliards de dôngs depuis 2021.

Il devrait contribuer à promouvoir la croissance socio-économique de Quang Tri, en créant une zone économique le long du corridor économique Est-Ouest reliant le Vietnam, le Laos, la Thaïlande et le Myanmar.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh brûle de l'encens à la mémoire des martyrs au cimetière national des martyrs de Truong Son. Photo: VNA

Lors d’une brève séance de travail avec les responsables de Quang Tri sur le site du projet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à Quang Tri de se concentrer sur l’achèvement de la planification et de la mise en oeuvre de projets de construction et de modernisation de l’ancienne citadelle de Quang Tri et des cimetières locaux, tout en finalisant rapidement les procédures d’investissement pour les projets de transport.

Dans le même temps, Quang Tri devrait accélérer le décaissement des capitaux d’investissement publics, en se concentrant sur les trois programmes cibles nationaux et le programme de redressement et de développement socio-économique, en promouvant les trois moteurs de croissance que sont l’investissement, l’exportation et la consommation, et poursuivre la mise en œuvre de la construction du parc industriel en collaboration avec VSIP.

À l’occasion du 76e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947-2023), il a offert de l’encens et des fleurs aux martyrs au cimetière national des martyrs de Truong Son, au cimetière national des martyrs de la route 9, à l’ancienne citadelle de Quang Tri et a rendu visite à certains bénéficiaires des politiques sociales qui ont rendu des méritoires à la nation dans les provinces de Thua Thiên-Huê et Quang Tri.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, secteurs, agences et localités ainsi qu’à la communauté de prêter attention à la prise en charge des tombes des martyrs dans les cimetières, tout en continuant à rechercher et rapatrier les restes des soldats tombés au champ d’honneur. – VNA