Dà Nang (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc est allé samedi 25 janvier formuler ses vœux du Têt du Rat et offrir des cadeaux à la Police de Dà Nang, à l’organisation du Parti de l’arrondissement de Hai Châu et au quartier de Thuân Phuoc, de la ville de Dà Nang (Centre).

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc avec la Police de Dà Nang, le 25 janvier à Dà Nang (Centre). Photo: VNA

En 2019, le Vietnam a réalisé des développements économiques et sociaux sans précédent, s’est félicité le chef du gouvernement lors de sa visite au siège de la Police de Dà Nang.Il a souligné que la croissance économique était robuste, la dette publique s’est réduite, l’inflation a été jugulée, la réserve de devises a bondi, les investissements étrangers se sont renforcés, et le prestige et le rôle du pays continuaient d’être affirmés.Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a salué les réalisations, les victoires et les grandes contributions des forces de police de la ville de Dà Nang ainsi que des forces armées de l’ensemble pays au développement socio-économique national.Il a indiqué que, dans les temps à venir, Dà Nang continuera d’accueillir d’importants événements régionaux et internationaux, que les forces de police de la ville devraient continuer de bien remplir la tâche de protection de la sécurité pour le succès de ces événements.A l’organisation du Parti de l’arrondissement de Hai Châu, il a recommandé de s’intéresser à l’application de la science et de la technologie dans les réformes administratives, de promouvoir l’attraction des investissements, d’assurer l’ordre et la sécurité sociaux, et de continuer d’attacher de l’importance à l’édification du Parti.Visitant le Comité populaire du quartier de Thuân Phuoc, de l’arrondissement de Hai Châu, le chef du gouvernement s’est réjoui de l’amélioration continue de la vie de la population et des performances socio-économiques enregistrées en 2019.Il a également souligné les réformes administratives et la mise en place de la gouvernance électronique au niveau de quartier, et souhaité un bon accomplissement des objectifs culturels et sociaux et davantage de succès en 2020. – VNA