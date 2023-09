Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) rencontre à Jakarta un homme d'affaires indonésien. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré mardi 5 septembre à Jakarta les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne (KADIN) et de certaines entreprises exemplaires de ce pays, à l’occasion de sa participation au 43e Sommet de l'ASEAN et réunions connexes en Indonésie.



Appréciant le potentiel de coopération entre les entreprises des deux pays, les entrepreneurs indonésiens ont informé le Premier ministre des résultats de leurs opérations au Vietnam, de leurs plans à court et à long termes.



Les hommes d’affaires indonésiens ont émis le souhait de continuer à investir au Vietnam dans les domaines financier et bancaire, la transition verte, la transition énergétique, les énergies renouvelables, les véhicules électriques, l'industrie minière, l’immobilier, y compris le développement de logements sociaux…

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des représentants d'entreprises indonésiennes. Photo: VNA



De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que dans les temps à venir, le Vietnam continuerait à mettre en œuvre de manière cohérente ses objectifs de maintenir la stabilité macroéconomique, de promouvoir la croissance, de contrôler l'inflation et d'assurer les principaux équilibres de l'économie, en accélérant la réforme administrative, renforçant l'application des sciences et technologies, l'innovation, la transformation numérique, le développement de l'économie numérique, la société numérique, l'économie verte et l'économie circulaire.



Il a suggéré aux entreprises et investisseurs indonésiens de continuer à promouvoir les investissements dans divers domaines, en particulier les infrastructures stratégiques, les transports, la haute technologie, les industries de soutien, l'électronique, la transition énergétique, le développement de l’économie numérique, l’économie verte et l’économie circulaire…



Le gouvernement vietnamien affirme créer toujours des conditions favorables aux investisseurs étrangers, dont investisseurs indonésiens, pour qu’ils puissent mener des investissements durables et fructueux au Vietnam, a conclu le chef du gouvernement. -VNA