Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a suggéré que Hanoi devrait accorder plus d’attention au développement des villes satellites et étendre la capitale au nord et à l’ouest, tout en continuant à construire une ville verte et propre, lors d’une séance de travail dimanche 28 mars avec les principaux responsables de la capitale.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (centre) pose avec les principaux responsables de la capitale. Photo : VNA



Le chef du gouvernement a félicité Hanoi pour ses réalisations socio-économiques en 2020, ainsi que pour ses efforts de prévention et de contrôle du Covid-19.



Il a pris note des signes encourageants de la situation socio-économique de la ville au premier trimestre de cette année, notamment une augmentation de 5,15% des recettes budgétaires.



Dans le même temps, il a souligné les problèmes en suspens tels que le retard dans la planification des villes satellites et la reconstruction des anciens immeubles, ajoutant que la ville n’a pas encore soumis au Premier ministre pour approbation des tâches de planification pour 2021-2030 avec une vision jusqu’en 2050.

Hanoi doit devenir une ville culturelle, un lieu de vie pour les habitants et les amis internationaux, a-t-il déclaré, exhortant les autorités municipales à élaborer des plans pour préserver et développer le patrimoine culturel matériel et immatériel local tout en construisant une ville dynamique et moderne.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a souligné que Hanoi devrait diriger la mise en œuvre de la résolution n°01 du gouvernement sur le développement socio-économique et organiser avec succès les élections des députés à la 15e Assemblée nationale et aux conseils populaires à tous les niveaux au cours du mandat 2021-2026.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors de la séance de travail avec les principaux responsables de la capitale. Photo : VNA

Il a approuvé les propositions de la ville sur les principaux projets de transport, l’utilisation des logements publics et des terrains, et l’ajustement du ratio de terres urbaines et rurales à 40/60%, et a chargé les ministères et organismes compétents de fournir leur soutien à la ville.

Le président du Comité populaire de Hanoi, Chu Ngoc Anh, a rapporté que les activités de production et de commerce en ville ont montré des améliorations nettes entre janvier et février, avec une croissance de 5,17% du produit intérieur brut régional.

La ville a attiré 101,5 millions de dollars d’investissements directs étrangers et plus de 3,2 billions de dôngs d’investissements nationaux. Elle a collecté plus de 72.700 milliards de dôngs pour le budget de l’État, soit 30,9% de l’estimation annuelle attribuée par le gouvernement.

Cependant, le secteur du tourisme est toujours en difficulté en raison du Covid-19, avec un nombre total d’arrivées de 280.000 au premier trimestre, en baisse de 87,7% en glissement annuel.

La ville a contrôlé pour l’essentiel le Covid-19 avec 40 jours consécutifs sans nouveaux cas avant le 28 mars. Elle a enregistré un total de 242 cas d’infection depuis début 2020, avec 37 cas à partir du 27 janvier dernier lorsqu’une nouvelle vague de l’épidémie a apparu. - VNA