Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la séance de travail (Photo: VNA)



Ha Nam (VNA) - Le 11 janvier, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exhorté la province septentrionale de Ha Nam à valoriser son potentiel et ses avantages en tant que porte d'entrée de la capitale de Hanoï et à réaliser des avancées dans le développement.

Lors d'une séance de travail avec des responsables dans le cadre de sa tournée de travail dans la province, le Premier ministre a chargé Ha Nam d'auto-équilibrer son budget en 2020, s'efforçant de devenir une province répondant aux critères de la Nouvelle ruralité au début de l'année, qui pratique agriculture propre et biologique.

Ha Nam devrait prêter attention aux industries auxiliaires, augmenter la production industrielle propre, attirer les principaux investisseurs dans le développement et promouvoir les services et le tourisme, a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d'accélérer la construction du site touristique de Tam Chuc.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a également demandé à la province de construire des zones urbaines satellites, de médecine de haute qualité et d'agriculture de haute technologie ; d'intensifier la gestion des terres et de l'environnement ; d'améliorer l'environnement d’affaires local et la compétitivité ; et d'augmenter l'efficacité de la réforme administrative.

Ha Nam devrait accorder une attention particulière à la formation du personnel et à la création d'emplois tout en maintenant son développement synchrone, a-t-il déclaré.

Lors de la séance de travail, le président du Comité populaire provincial Nguyen Xuan Dong a informé le chef du gouvernement du développement socio-économique de Ha Nam au cours des dernières années.

Au cours de la période 2016-2019, la croissance annuelle moyenne de la province a atteint 11,3%, tandis que son revenu par habitant s'élevait à 62,2 millions de dinars (2 690 USD) l'an dernier, ce qui représente une augmentation de 1,6 fois par rapport à 2015.

Ha Nam a été l'une des huit provinces où toutes leurs communes avaient répondu aux critères de la Nouvelle ruralité, et a été classée parmi les 10 premières localités en matière d'attraction des investissements directs étrangers (IDE).

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a accepté la proposition de la province d’embaucher des consultants étrangers pour le traitement des eaux usées déversées dans la rivière Nhue.

À cette occasion, le Premier ministre a assisté à une cérémonie annonçant une résolution du Comité permanent de l'Assemblée nationale sur la création du chef-lieu de Duy Tien.

Il a demandé à Duy Tien de maximiser son potentiel et ses avantages, et de surmonter ses limites et ses défauts pour se développer rapidement et durablement. -VNA