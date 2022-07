Le Premier ministre Pham Minh Chinh (premier plan, à droite) effectue une visite de travail au commandement de la Région militaire 4, relevant du ministère de la Défense. Photo : VNA

Nghe An (VNA) – Dans le cadre de sa tournée dans la province de Nghe An (Centre), le Premier ministre Pham Minh Chinh a effectué dimanche matin, 24 juillet, une visite de travail au commandement de la Région militaire 4, relevant du ministère de la Défense.

S'adressant aux cadres et aux soldats de la Région militaire 4, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté cette Région militaire à redoubler d'efforts pour saisir les opportunités et surmonter les difficultés et les défis afin de remplir les objectifs et les tâches de construction et de défense dans le nouveau période

Le chef du gouvernement s'est dit satisfait des réalisations de cette unité militaire au cours des dernières années et a décrit la région militaire 4 comme une terre de personnes talentueuses aux traditions révolutionnaires, ainsi qu'un lieu occupant une position particulièrement importante dans la stratégie de défense.

Il n'y aucun endroit où il y a autant de cimetières et de soldats morts pour l'indépendance et la liberté de la nation comme dans la région militaire 4, a noté le Premier ministre.

Le chef du gouvernement a demandé à cette région militaire de coordonner avec les secteurs et les localités à bien faire la mobilisation auprès de masse, la mission de rendre hommage aux nobles sacrifices pour la Patrie, l'éradication de la famine et le refus de la pauvreté, la diplomatie et la défense conformément à la ligne du Parti.

Le Premier ministre a convaincu que la Région militaire 4 continuerait à faire des efforts pour prendre part grandement à la cause de l'édification et de la défense ferme de la Patrie du Vietnam et de la société socialiste.

Il a exprimé sa confiance que, avec leurs traditions héroïques, les forces armées de cette région continuent de faire des efforts pour accomplir les tâches militaires qui leur sont assignées et mener à bien réaliser avec efficacité des actions de prévention contre les catastrophes naturelles.-VNA