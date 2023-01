Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a accepté d'organiser le Dialogue entre le Premier ministre et les jeunes 2023. Cet événement devrait se tenir le 26 mars au siège du gouvernement.

Selon les dispositions du décret No 13/2021/ND-CP, le Premier ministre et les présidents des Comités populaires à tous les niveaux sont chargés d'organiser des dialogues avec les jeunes au moins une fois par an.

Le contenu du dialogue comprend la mise en œuvre de mécanismes, de politiques et de dispositions juridiques pour les jeunes ; les activités des agences et organisations liées aux droits et intérêts légitimes des jeunes ; le rôle et la responsabilité des jeunes dans l’étude, le travail, la formation, la participation au développement socio-économique et la défense nationale ; et d'autres recommandations et suggestions des jeunes. - VNA