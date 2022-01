Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de demander aux ministères de la Culture, des Sports et du Tourisme et de la Santé, ainsi qu'aux autres organes concernés d'étudier la possibilité d’autoriser la réouverture des cinémas dans tout le pays.

Dans une recommandation envoyée au Premier ministre, des cinémas à Hanoï ont souligné la demande croissante de services liés au divertissement et au cinéma des habitants, notamment à l'occasion du Nouvel An lunaire. En outre, le marché du cinéma de Hanoï est l'un des marchés importants, contribuant de manière significative aux revenus totaux des cinémas.

Ainsi, pour réaliser le double objectif de prévenir et contrôler l'épidémie et de développer l'économie, favoriser la présentation de films vietnamiens au public à l'occasion du Têt, ainsi qu'aider les producteurs et entreprises de l'industrie du cinéma à surmonter les difficultés financières, les cinémas ont déclaré souhaiter que le Premier ministre autorise une réouverture pilote des cinémas à Hanoï avec un respect sérieux des mesures de prévention et de lutte contre le COVID-19. -VNA