Les perspectives et le potentiel de coopération entre les entreprises du Vietnam et des États-Unis en 2024 sont de plus en plus renforcés, notamment après que les deux pays ont officiellement élevé leur relation au niveau de Partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable, à l'occasion de la visite d'État du président Joe Biden au Vietnam en septembre 2023.