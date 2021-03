Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc prend la parole lors de l'inauguration du Parc industriel du port de Phuoc Dong. Photo : VNA



Long An (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc est allé participer à l'inauguration du Parc industriel du port de Phuoc Dong, implanté dans la zone économique de pointe du Sud, dans le cadre de son voyage de travail dans des localités du Sud-Est.

Le parc industriel est à 39 km de l'aéroport de Tan Son Nhat à Ho Chi Minh-Ville, couvrant une superficie totale de 128,8 hectares, capable d’accueillir les cargos d’un tonnage de 20.000 tonnes.

Appréciant l'inauguration du Parc industriel du port de Phuoc Dong, M. Phuc a salué les efforts et le succès de la province de Long An dans le développement socio-économiques

Il a souligné que ces dernières années, Long An a connu de nombreuses avancées importantes dans le développement des infrastructures et l'attraction des investissements. La province dispose d’un contingent de cadres dynamiques, créatifs, solidaires et ayant une forte détermination. Elle a de différentes formes d'appels à l'investissement et attiré de nombreux projets d'investissement direct étranger.



En 2016 et 2020, Long An a connu une croissance de Produit intérieur brut régional de 9,16%, - plus élevé que celle du pays. Ses infrastructures sont de plus en plus améliorées.

Soulignant le rôle des entreprises dans le développement économique national, la création de l’emploi et l’augmentation des revenus, le chef du gouvernement a demandé à Long An de continuer à accompagner les investisseurs, à les aider à régler leurs difficultés, à créer les conditions optimales en leur faveur.

Il a également demandé à la province de se concentrer sur les industries clés, les industries de haute technologie et les industries auxiliaires, la logistique et sur l’amélioration du niveau de vie des travailleurs et des agriculteurs, des personnes vulnérables et celle vivant dans les zones reculées et en difficulté.

La province devrait également continuer d'investir dans la modernisation du système d'infrastructure de transport, de renforcer la connectivité régionale, dont la connexion avec Ho Chi Minh-Ville et des provinces du Sud.



Auparavant, M. Phuc avait visité le port international de Long An et la centrale électrique GNL de Long An.

À cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu les consulats généraux des États-Unis, de République de Corée, d'Inde à Ho Chi Minh-Ville et des dirigeants de sociétés multinationales comme GS Energy, Alibaba opérationnelles à Long An.

Il a sincèrement remercié et hautement apprécié l'attention des missions diplomatiques des États-Unis, de la République de Corée et de l'Inde pour la promotion des activités d'investissement des entreprises étrangères au Vietnam, notamment face aux impacts de la pandémie de COVID-19.

M. Phuc a affirmé que le gouvernement du Vietnam poursuivrait son double objectif de prévenir l'épidémie de COVID-19, de promouvoir la croissance économique et d’attirer les investissements.

Le Vietnam améliorera continuellement l'environnement de l’investissement, créera des conditions commerciales plus favorables aux investisseurs étrangers, a-t-il affirmé. - VNA