Le Premier ministre cambodgien Hun Sen et l'ambassadeur sortant du Vietnam, Vu Quang Minh (à gauche). Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Le Premier ministre cambodgien Hun Sen a reçu le 3 juillet au Palais de la Paix, à Phnom Penh, l'ambassadeur vietnamien, Vu Quang Minh, venu prendre congé au terme de son mandat au Cambodge.

L'ambassadeur Vu Quang Minh a félicité le Parti du peuple cambodgien (PPC) pour son 70e anniversaire, affirmant que le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens n'oublient jamais et remercient le peuple cambodgien d'avoir soutenu et contribué à la lutte du peuple vietnamien pour l'indépendance, la libération nationale et la réunification jusqu’aujourd'hui.

Il a également hautement apprécié les réalisations et les développements dans tous les domaines que le Cambodge a obtenues, avant de remercier le chef du gouvernement cambodgien pour avoir favorisé les affaires pour la communauté d’entreprises vietnamiennes et des Vietnamiens qui vivent et travaillent au Cambodge.

Le Premier ministre cambodgien Hun Sen reçoit l'ambassadeur vietnamien, Vu Quang Minh, (à gauche) qui est venu prendre congé au terme de son mandat au Cambodge. Photo: VNA

De son côté, le Premier ministre Hun Sen a hautement évalué les efforts du diplomate vietnamien dans la consolidation et l'élargissement des relations et de la coopération entre les deux pays au cours de son mandat.

Il a remercié le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens pour avoir toujours apporté un grand soutien à la juste cause du peuple cambodgien en toutes circonstances. -VNA