Le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, et son épouse, effectueront les 12 et 13 décembre une visite d'État au Vietnam.

Six vols supplémentaires ont été lancés les 5 et 6 décembre pour rapatrier les citoyens vietnamiens du Myanmar.

La participation du président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Vuong Dinh Huê au premier Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam et sa visite de travail au Laos du 4 au 7 décembre revêtent des significations importantes pour le développement de la solidarité entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, a déclaré l'académicien, professeur et docteur Boviengkham Vongdara, président de l'Association d'amitié Laos-Vietnam.